Алтайский Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом в крае. Видео

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина дали совместную пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о ситуации с распространением COVID-19 на Алтае. Прямую трансляцию вел региональный Минздрав на своей странице в Instagram.
Основные тезисы:
- Платных анализов на коронавирус на Алтае не делают, но этот вопрос решится в ближайшее время.
- Более 400 человек нарушили режим карантина. 70 – за последние сутки. По окончанию срока самоизоляции в их отношении примут меры административного воздействия.
- На карантине находится 3135 человек.
- Говорить о пике эпидемии рано. Алтайский край в начале пути.
- В крае более 600 аппаратов ИВЛ в рабочем состоянии.
- Никто из трех больных в ИВЛ не нуждается.
- Вся плановая медицинская помощь остановлена.
- Скорая помощь работает в обычном режиме.
- На утро 1 апреля в крае 1200 тест-систем. Их привозят из Новосибирска. Нехватки в них нет.
- Тест делается в течение 5-6 часов, но загрузка лаборатории большая, поэтому можно говорить, что тест будет готов в течение дня.
Публикуем полную версию пресс-конференции.
Комментарии
Вся плановая медицинская помощь остановлена.
глупость нашего минздрава, даже Москва и Питер, принявшие соответствующие указы, на следующий день уточнили требования по плановой помощи, и многое опять стали делать. иначе можно на фоне COVID-19 получить еще и всплеск обострений у плановых пациентов...