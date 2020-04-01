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Алтайский Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом в крае. Видео

, ИА "Амител"
Об аппаратах ИВЛ, нарушителях карантина и платных анализах на COVID-19
Фото: 1obl.ru

Фото: 1obl.ru

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина дали совместную пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о ситуации с распространением COVID-19 на Алтае. Прямую трансляцию вел региональный Минздрав на своей странице в Instagram.  

Основные тезисы:

  • Платных анализов на коронавирус на Алтае не делают, но этот вопрос решится в ближайшее время.
  • Более 400 человек нарушили режим карантина. 70 – за последние сутки. По окончанию срока самоизоляции в их отношении примут меры административного воздействия.
  • На карантине находится 3135 человек.
  • Говорить о пике эпидемии рано. Алтайский край в начале пути.
  • В крае более 600 аппаратов ИВЛ в рабочем состоянии.
  • Никто из трех больных в ИВЛ не нуждается.
  • Вся плановая медицинская помощь остановлена.
  • Скорая помощь работает в обычном режиме.
  • На утро 1 апреля в крае 1200 тест-систем. Их привозят из Новосибирска. Нехватки в них нет.
  • Тест делается в течение 5-6 часов, но загрузка лаборатории большая, поэтому можно говорить, что тест будет готов в течение дня.

Публикуем полную версию пресс-конференции.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

1.04.2020 15:27
- гость -

Вся плановая медицинская помощь остановлена.

глупость нашего минздрава, даже Москва и Питер, принявшие соответствующие указы, на следующий день уточнили требования по плановой помощи, и многое опять стали делать. иначе можно на фоне COVID-19 получить еще и всплеск обострений у плановых пациентов...

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