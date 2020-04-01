Закрытие культурных учреждений в Алтайском крае продлили до 30 апреля

Приказ на закрытие культурных учреждений продлили до 30 апреля 2020 года с целью ограничения распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.
Театры и музеи перевели свою деятельность в режим онлайн. Так, 27 марта Алтайский театр драмы имени В.М. Шукшина показал видеозапись премьеры "Собачьего сердца" на Youtube.
Как ранее сообщал amic.ru, 24 марта Минкульт Алтайского края ввел ограничительные меры на работу заведений до 9 апреля. Кроме того, 31 марта губернатор Виктор Томенко подписал указ о режиме самоизоляции в регионе. На данный момент в крае зарегистрировано три случая заболевания COVID-19.
Комментарии
Тема выживания работников культурных учреждений в отсутствии клиентов ,осталась нераскрытой.
1.04.2020 17:53
CALIBR
Интересно а с каких денег им зарплату платить будут?
Они - бюджетная челядь. Им средний оплатят.