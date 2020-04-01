Организованных групп туристов из Алтайского края за границей нет - власти

За пределами России организованных туристов из Алтайского края нет, сообщили ИА "Амител" в правительстве региона со ссылкой на данные туроператоров. При этом отметив, что в настоящий момент за рубежом могут находиться наши сограждане, которые выехали в другую страну не через туроператоров.
Указать их число довольно затруднительно. Но при пересечении границы этих людей фиксируют сотрудники МВД России и передают их данные в территориальные подразделения, которые также "отслеживают нахождение таких граждан по возвращению".
Напомним, 27 марта 2020 года с интервалом в два часа в Барнауле приземлились два самолета из Таиланда, которые доставили в регион почти 500 туристов.
Между тем некоторые жители Алтайского края все-таки действительно "застряли за границей". Среди них житель Барнаула Николай Луцак, который в 2019 году самостоятельно вылетел в Индию. Мужчина планировал пробыть в этой стране полгода, а 7 апреля вернуться на родину. Однако карантин нарушил все планы: авиарейс, на который были куплены билеты, отменили, а деньги за билет не вернули. Теперь барнаулец надеется, что ему помогут российские власти.
Ранее сообщалось о жительнице Барнаула, которая отправилась вместе с детьми отдыхать "дикарями" в Таиланд. 19 марта она заболела и попала в больницу. Позже выяснилось, что у нее коронавирус. Билеты на самолет в Россию пришлось сдать. СМИ выяснили, что лечение россиянки в местной больнице обходится в 72 тыс. рублей в сутки. Однако женщина оказалась застрахована и все эти расходы оплачивает страховая компания.
Комментарии
Привозят вирус из за границы и из Москвы в основном
Не надо им помогать, когда уезжали эпидемия уже была в разгаре! Уехал на свой страх и риск? вот пусть теперь там и сидит до конца эпидемии- таких только так можно выучить!!!