Камышовые котята в барнаульском зоопарке показались во всей красе

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" представил кадры с двумя новорожденными камышовыми котятами, которые появились на свет в день рождения руководителя зверинца Сергея Писарева.
Ранее он пообещал, что если будет мальчик, то назовут Серегой, если девочка – Мартой. Как выяснили сотрудники зоопарка, пригодятся оба имени.
"Наши маленькие и такие большие радости стали показываться из укромного домика. Теперь мы знаем, что у нас мальчик и девочка", – гласит подпись к посту с фотографиями на странице зверинца в социальной сети "ВКонтакте".
Напомним, потомство дала кошка Жужа. Это стало неожиданностью для сотрудников зверинца: самку привезли из Краснодара только в январе специально для взрослого кота Айко. Позднее выяснили, что Жужа приехала уже беременной. Поэтому их знакомство откладывается до подрастания котят.
Кавказский, или камышовый кот (его еще называют хаус), занимает четвертую строчку рейтинга в семействе кошачьих по малочисленности. По данным Красной книги России, на территории страны численность подвида достигает примерно 500 особей. Реже можно встретить только ирбиса, дальневосточного леопарда и переднеазиатского леопарда.
Комментарии
блохастики...
Симпатичные детки какие. Цвет изменится позже, наверное? Или серенькими останутся?