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Ученые нашли дешевый способ уничтожить коронавирус

, ИА "Амител"
Производство тысячи литров обойдется всего в 100 рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Российские ученые из Сколково разработали дешевое в производстве и при этом совершенно безвредное средство, которое, по их мнению, способно уничтожить коронавирус, сообщает газета "Известия".

Они предложили использовать для борьбы обычную воду, прошедшую обработку холодной плазмой. Средству дали название "Магнарил".

"При обработке воды плазмой соль распадается. Это приводит к образованию хлорноватистой кислоты, – пояснил руководитель компании-разработчика Дмитрий Балаболин. – Науке уже известно, что одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса. Сама же кислота гораздо активнее своей соли. Это позволяет предположить, что такая жидкость не только остановит размножение, но и убьет патоген".

Такая вода совершенно безвредна для человека, но смертельна для бактерий, грибков и вирусов. Другим явным ее преимуществом называют дешевизну производства. Для получения тысячи литров "антивирусной" жидкости придется потратить всего 100 рублей.

По оценкам ученых, ее можно применять для обработки медицинских масок, чтобы повысить их эффективность и продлить срок службы, обработки поверхностей и даже распыления в воздухе.

В отличие от перекиси водорода, хлористых и спиртовых растворов, она не имеет запаха и не наносит вреда человеку.

 Впереди у средства испытания на конкретных вирусах, в том числе и вызывающих COVID-19. Если они пройдут успешно, то средство запустят в серийное производство.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.04.2020 20:38
месный

что за бред я сейчас прочитал?

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