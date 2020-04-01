Социальную сеть для учителей, учеников и родителей запустили в Алтайском крае

1 апреля в Алтайском крае запустили социальную сеть "Образование22". Об этом сообщает пресс-служба властей Алтайского края.
Ресурс создали для общения учителей, учеников и их родителей. Как ранее рассказал глава Минобрнауки региона Максим Костенко, "Образование22" является созданным с нуля мобильным приложением. Сейчас его можно скачать с Play Market или App Store на любое мобильное устройство.
Сейчас новая социальная сеть только начинает наполняться – регистрируются участники и организации. Там есть своя новостная лента, возможность общения с другими участниками и создания сообществ. Посты можно будет лайкать и комментировать, а для приглашения создана система быстрых ссылок.
Для использования приложения достаточно скачать и зарегистрироваться в нем с помощью почты и пароля. Регистрация организаций сложнее – для этого нужно написать письмо на pnv@akiac.ru с данными организации и будущего администратора.
Как ранее сообщал amic.ru, с 3 марта социальная сеть находилась на стадии бета-теста. Тогда Костенко рассказал, что аналога ресурса в других регионах нет, и она является новшеством именно Алтайского края.
Комментарии
Ничего глупее ещё не было. Там сразу начнётся с*ачь, гвалт и гомон. Все разобьются по 1-3 шайкам и будут гнобить друг друга. Вот если бы сделали сеть с Министром Образования РФ..и обратной связью, то тогда бы был эффект.