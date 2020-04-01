Ни патрулей, ни горожан. Фоторепортаж из (почти) самоизолированного Барнаула

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников
Барнаул встретил первый день с действующим постановлением губернатора Алтайского края Виктора Томенко о всеобщей самоизоляции.
Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников, соблюдая все меры предосторожности, прогулялся по центру города с камерой в руках. Полицейских патрулей (до конца не ясно, как они должны поступать с находящимися на улице горожанами) за пару часов встретилось всего два. Барнаульцев также оказалось немного.
Напомним, первый случай коронавируса на Алтае зарегистрировали у женщины, вернувшейся в Барнаул из Доминиканы. Второй зараженный – ее муж, который не стал самоизолироваться на две недели. Третий инфицированный – коллега мужчины. Все они находятся в инфекционном отделении городской больницы № 5.
Комментарии
Поздно пить боржоми, когда почки отказали
За три тысячи рублей в день готов сидеть дома.
Мне кто эти копейки принесёт домой?
Томенко?Путин?
ТРИ тысячи? ну вы жрать
на последней фото штраф паренькам за красный свет )
Это только в воспалённом воображении так.
Людей на улице - как в обычный выходной.
Так сотрудники ППС , так полагаю,не Макклауды - бессмертные , им для работы с потенциальными носителями инфекции необходимо спец.снаряжение,которое,по всей видимости,улетело в Аиерику.
А дома жены,дети и желание из песни "Так хочется жить"
быдланам штраф выпишут за переход на красный?
Не там ходил уважаемый фотокорреспондент. На Спартаке в Марию-ра зайдите. Народу как будто сегодня новый год
В масках процентов 10. Был бы рад, а купить даже за 100 - 200 негде
Зачем Центр снимать???? Снимите на Попова полные трамваи людей. Люди утром прут маленьких детей. Куда? Скорее всего подкинуть бабушкам, чтобы пойти на работу. Д/сады закрыты, детей девать некуда. Не все сидят дома. Кто то официально может работать. Кто то неофициально.
17:08
- гость -
Зачем Центр снимать???? Снимите на Попова полные трамваи людей. Люди утром прут маленьких детей. Куда?
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Зря вы панику разводите! У вас и у меня есть Томенко, Романенко, Франк и Попов - с ними не пропадём!
Объяснили же маску на улице носить бесполезно! На улице дышите воздухом.
Я тоже готов, а 3000 это не много так как я работаю один а в семье нас 4
В маске люди идут не гулять, а по делу. Или её надевать после того, как зашёл в магазин или трамвай?
Правила предосторожности: отмечает глава комиссии по здравоохранению Мосгордумы Лариса Картавцева, отвечая на вопрос корреспондента «МК» о коронавирусе. — Пока вакцина против коронавируса разрабатывается, помогут простые, но действенные правила предосторожности: соблюдать личную гигиену и носить медицинские маски, меняя их минимум каждые 4 часа. Надевать их, кстати, надо, закрывая не только рот, но и нос.
Т.Е. корреспонденту Амика работать можно??? но только с предосторожностями?
Этих троих домой в Доминикан отправить, пусть там живут,
На улице очень сложно заразиться.. а вот в магазинах очень даже!
У нас очень много магазинов Мария Ра, где протиснуться невозможно!
Сегодня стоял в магазине своём - столпотворение, проходы узкие!
Но штрафы с горожан, которые ездят по аптекам, ищут молочную смесь
по магазинам и т.д., да и просто в поисках где взять денег - обязательно будем собирать!
Более "странного" распоряжения не видел уже давно! Детей и собак (почти дословно) выгуливать не далее 100 метров от дома! Откуда эти 100 метров пошли?)) Я что своего ребенка трёх летнего ребёнка по грязи должен таскать? Или на балконе выгуливать под страхом смерти, что он обвалиться, потому как хрущёба... Извините, но накипело просто!
Я не понял, где месный?