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Ни патрулей, ни горожан. Фоторепортаж из (почти) самоизолированного Барнаула

, ИА "Амител"
Показываем, как выглядят улицы, пока (надеемся) вы сидите дома

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Барнаул встретил первый день с действующим постановлением губернатора Алтайского края Виктора Томенко о всеобщей самоизоляции.

Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников, соблюдая все меры предосторожности, прогулялся по центру города с камерой в руках. Полицейских патрулей (до конца не ясно, как они должны поступать с находящимися на улице горожанами) за пару часов встретилось всего два. Барнаульцев также оказалось немного.

Напомним, первый случай коронавируса на Алтае зарегистрировали у женщины, вернувшейся в Барнаул из Доминиканы. Второй зараженный – ее муж, который не стал самоизолироваться на две недели. Третий инфицированный – коллега мужчины. Все они находятся в инфекционном отделении городской больницы № 5.

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Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

Комментарии

1.04.2020 16:34
- гость -

Поздно пить боржоми, когда почки отказали

1.04.2020 16:36
- гость -

За три тысячи рублей в день готов сидеть дома.
Мне кто эти копейки принесёт домой?
Томенко?Путин?

1.04.2020 16:37
- гость -

ТРИ тысячи? ну вы жрать

1.04.2020 16:43
- гость -

на последней фото штраф паренькам за красный свет )

1.04.2020 16:44
- гость -

Это только в воспалённом воображении так.
Людей на улице - как в обычный выходной.

1.04.2020 16:49
CALIBR

Так сотрудники ППС , так полагаю,не Макклауды - бессмертные , им для работы с потенциальными носителями инфекции необходимо спец.снаряжение,которое,по всей видимости,улетело в Аиерику.
А дома жены,дети и желание из песни "Так хочется жить"

1.04.2020 16:49
111

быдланам штраф выпишут за переход на красный?

1.04.2020 17:03
Гость

Не там ходил уважаемый фотокорреспондент. На Спартаке в Марию-ра зайдите. Народу как будто сегодня новый год

1.04.2020 17:05
гость

В масках процентов 10. Был бы рад, а купить даже за 100 - 200 негде

1.04.2020 17:08
- гость -

Зачем Центр снимать???? Снимите на Попова полные трамваи людей. Люди утром прут маленьких детей. Куда? Скорее всего подкинуть бабушкам, чтобы пойти на работу. Д/сады закрыты, детей девать некуда. Не все сидят дома. Кто то официально может работать. Кто то неофициально.

1.04.2020 17:21
- гость -

17:08
- гость -
Зачем Центр снимать???? Снимите на Попова полные трамваи людей. Люди утром прут маленьких детей. Куда?
-----
Зря вы панику разводите! У вас и у меня есть Томенко, Романенко, Франк и Попов - с ними не пропадём!

1.04.2020 17:34
Гость

Объяснили же маску на улице носить бесполезно! На улице дышите воздухом.

1.04.2020 18:12
Евген

Я тоже готов, а 3000 это не много так как я работаю один а в семье нас 4

1.04.2020 19:10
гость

В маске люди идут не гулять, а по делу. Или её надевать после того, как зашёл в магазин или трамвай?

1.04.2020 22:32
Серж

Правила предосторожности: отмечает глава комиссии по здравоохранению Мосгордумы Лариса Картавцева, отвечая на вопрос корреспондента «МК» о коронавирусе. — Пока вакцина против коронавируса разрабатывается, помогут простые, но действенные правила предосторожности: соблюдать личную гигиену и носить медицинские маски, меняя их минимум каждые 4 часа. Надевать их, кстати, надо, закрывая не только рот, но и нос.

1.04.2020 23:01
житель

Т.Е. корреспонденту Амика работать можно??? но только с предосторожностями?

1.04.2020 23:45
Катя

Этих троих домой в Доминикан отправить, пусть там живут,

2.04.2020 11:12
Региональным властям!

На улице очень сложно заразиться.. а вот в магазинах очень даже!
У нас очень много магазинов Мария Ра, где протиснуться невозможно!
Сегодня стоял в магазине своём - столпотворение, проходы узкие!
Но штрафы с горожан, которые ездят по аптекам, ищут молочную смесь
по магазинам и т.д., да и просто в поисках где взять денег - обязательно будем собирать!
Более "странного" распоряжения не видел уже давно! Детей и собак (почти дословно) выгуливать не далее 100 метров от дома! Откуда эти 100 метров пошли?)) Я что своего ребенка трёх летнего ребёнка по грязи должен таскать? Или на балконе выгуливать под страхом смерти, что он обвалиться, потому как хрущёба... Извините, но накипело просто!

2.04.2020 14:43
Иsтина

Я не понял, где месный?

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