Дрейфующего на льдине школьника спасли в Бийске

Бийский школьник едва не погиб во время рыбалки на тонком льду реки Бии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Когда девятиклассник встал на край льдины, она откололась и стала дрейфовать по реке. О происшествии сразу же сообщили в дежурную часть полиции.
На помощь школьнику выехала группа немедленного реагирования. Оценив ситуацию, один из полицейских побежал за подмогой, а другой остался и стал успокаивать подростка.
Недалеко от лодочной станции на выручку парню пришел тренер по кикбоксингу. На весельной лодке подплыл к ребенку, помог ему забраться в лодку и переправил на берег.
"Не стоит забывать, что весенний лед обманчив, и выходить на него – неоправданный риск. Не стоит пренебрегать правилами безопасности, иначе это может привести к плачевным последствиям", – обратились к населению в полиции.
Напомним, в Алтайском крае закрыты все ледовые переправы. Лед слишком тонкий, чтобы выдержать человека и тем более технику.
Комментарии
Ни че так самоизоляция...
Бред, это было лет 10 назад, видео по инету даже гуляет как пацан стоит на плывущей льдине...