Ничего критичного. Девелоперы Барнаула заморозили стройки, но проблемы в этом не видят

Строительство многоквартирных домов в Барнауле временно приостановлено из-за "президентских каникул" и введенного на Алтае режима самоизоляции. Девелоперы говорят, что из-за семи дней простоя сроки сдачи объектов не изменятся. Но если ограничительные меры продлят на несколько недель, то им придется увеличивать мощности, чтобы сократить отставание от графика.

Доделываем и по домам

Предприятия строительного комплекса не вошли в число организаций, которым разрешено работать с 30 марта по 5 апреля. Поэтому они уже перевели отделы продаж на "удаленку", сейчас завершают процессы, которые невозможно остановить, и отправляют строительные бригады домой с сохранением заработной платы.

"Мы не можем нарушить указ президента и распоряжение губернатора Алтайского края, в которых четко прописано, кому можно работать, а кому нет. Сейчас на некоторых объектах мы заканчиваем монолитный фундамент, армирование, доделываем кровлю, чтобы здание не залило во время дождя. Все эти работы требуют обязательного завершения. После этого выставим на объекты охрану", – говорит заместитель генерального директора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

Он отметил, что после 5 апреля строительные компании Барнаула будут ждать дополнительных разъяснений от края и правительства страны. Но в любом случае о срыве сроков сдачи домов речи нет.

"У застройщиков есть определенные обязательства перед покупателями. Будем ждать до конца этой недели, а на следующей неделе посмотрим на обстановку. Как только снимут ограничения, все работы продолжатся", – отмечает Александр Мишустин.

Соблюдает предписанный режим и компания "Адалин-Строй". Но в компании уверяют: стройка идет быстрее плана, поэтому дольщикам переживать не о чем.

"Строительная площадка ЖК "Питер" на карантине, работы не ведутся. Осуществляем минимально-необходимую деятельность – охрана, антипаводковые меры – все с соблюдением рекомендаций по карантину. На данный момент можно сказать, что на сроки сдачи объекта вынужденная пауза не повлияет, так как стройка идет с опережением графика и компания имеет запас прочности. По будущим объектам сейчас ведется разработка проектной документации. Эта работа не остановлена, и сотрудники компании выполняют ее в удаленном режиме", – отметили в компании.

Далеко не впервые

Дома от компании "Барнаулкапстрой" возводят нанятые подрядные организации, и именно их руководители должны принимать решения о временной приостановке трудовой деятельности, сообщил amic.ru руководитель фирмы Сергей Шумов.

"Мы распоряжение губернатора выполняем. У нас в офисе есть кто-то дежурный, остальные работают из дома. По-хорошему, подрядчики на объектах также должны приостановить работы. Чем строители отличаются от других граждан? Закон для всех един", – говорит Сергей Шумов.

По его словам, сейчас в Алтайском крае временно закрылись кирпичные завод, предприятия по выпуску железобетонных изделий и фирмы по поставкам бетона. Однако возникнет ли дефицит на рынке или перебои с поставками, прогнозировать невозможно.

"Компании по производству строительных материалов приостановили работу. Как это отразится на работе застройщиков, сказать трудно. Возможно, у них есть запасы продукции, и мы не ощутим проблем с поставками материалов после восстановления работы. Давайте дождемся конца самоизоляции, тогда мы оценим всю сложность и проблемность ситуации", – говорит Сергей Ширшов.

В "Жилищной инициативе" подчеркнули, что строительство многоквартирных домов ведется около двух-трех лет, а иногда и больше. И неделя простоя в таком масштабе никак не повлияет на возведение и сроки сдачи. Иногда на 5-7 дней застройщики приостанавливают работы из-за природных факторов.

"Пока ничего критичного не происходит, строителям не привыкать к временным паузам. Они возникают, например, из-за погодных условий: проливных дождей, штормового ветра, морозов. Наш офис переведен на удаленный режим, всегда можно позвонить, проконсультироваться, забронировать квартиру. Этот функционал доступен. Бригады на площадках не работают. Но неделя при двух-трехлетних работах ничего не значит. А вот месяц уже играет роль. Но у нас есть мощности, чтобы наращивать темпы. Вообще все зависит от дальнейшей ситуации в стране и крае. А как она будут развиваться, пока никто не знает", – говорят в компании.

Цифра

Сейчас в Барнауле строят 86 многоквартирных домов.