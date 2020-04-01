Врачи в Заринске не смогли найти нужного им пациента и взяли анализ на коронавирус у его однофамильца. Информация об этом появилась в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте". Медики уже подтвердили данную историю и принесли свои извинения.
Жительница Заринска рассказала, что к ней домой приехали медработники по направлению от эпидемиологов из Барнаула. "Разыскивают Сергея Анатольевича. Фамилию пока писать не буду, но это однофамилец и тезка моего мужа. Мой муж – Сергей Борисович, год рождения один. Направил край, чтобы взять пробу на коронавирус: якобы мы недавно приехали из-за границы (к слову, мы дальше Барнаула не были нигде)", – описала ситуацию женщина.
Узнав, что это не тот пациент, медработники извинились и уехали. Однако спустя пару часов вернулись, объяснили, что не нашли нужного им мужчину, и решили взять пробу у другого. По словам автора сообщения, медики в случае отказа начали угрожать полицией.
"Все бы ничего. Но в связи со сложившейся ситуацией и агрессией против инфицированных, теперь все шишки, боюсь, полетят в нас. Весь двор видел в полной экипировке медсестру и нас, с ней выходящих", – посетовала женщина. Она отметила, что ее муж – инвалид, а вся семья из-за пандемии сидит дома.
Главврач Заринской горбольницы Алексей Бракоренко рассказал amic.ru, что описанный в соцсетях факт действительно имел место быть.
"В данном конкретном случае совпали фамилия, имя, дата рождения и адрес. В связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией круг обследуемых расширяется. А поскольку совпали все параметры, включая адрес, было принято решение забрать биоматериал. Принципиальная позиция сегодня – обследовать как можно больше возможных контактных, тем более данный контакт отрабатывается по территории РФ (те, кто не выезжал за границу)", – уточнил собеседник.
Главврач принес извинения жителю Заринска за доставленные неудобства, напомнив при этом, в каких сложных условиях сегодня вынуждены работать медики: "Не считая потенциальных рисков заразиться, это шквал агрессии, нежелание сотрудничать и выполнять условия самоизоляции от "недобросовестных путешественников" и их домочадцев".
В заключение Алексей Бракоренко пообещал, что врачи найдут возможность обследовать всех людей, контактировавших с потенциальными носителями COVID-19.
Комментарии
Это просто шикарно
Ну хоть не пристрели
Узнав, что это не тот пациент, медработники извинились и уехали. Однако спустя пару часов вернулись, объяснили, что не нашли нужного им мужчину, и решили взять пробу у другого
Так победим!
А разве не только в рамках уголовного дела можно принудительно брать биоматериал?
добровольно сдать тест нельзя, зато принудительно можно ))
Расскажите народу вот что:
Если вы купили в магазине фрукты на которые вдруг попала ковидная инфекция,
достаточно их помыть водой и обдать кипятком, или только компот с таких?
Напоминает фильм "Терминатор": "Нам нужен ваш биоматериал, очки и мотоцикл"
не покупай фрукты и не буде проблем...
1.04.2020 16:32
- гость -
Тоесть если взял бесплатно - то всё нормально? Вы это на чё намекаете!
А у кого надо взяли??????!!!!!!
Пусть приезжают. У меня этого биоматериала - ну просто завались!
Этот как так адрес совпал?
с полным совпадением фио и даты рождения?
Кто-то пытается врать.