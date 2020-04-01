Врачи в Заринске не смогли найти нужного им пациента и взяли анализ на коронавирус у его однофамильца. Информация об этом появилась в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте". Медики уже подтвердили данную историю и принесли свои извинения.

Жительница Заринска рассказала, что к ней домой приехали медработники по направлению от эпидемиологов из Барнаула. "Разыскивают Сергея Анатольевича. Фамилию пока писать не буду, но это однофамилец и тезка моего мужа. Мой муж – Сергей Борисович, год рождения один. Направил край, чтобы взять пробу на коронавирус: якобы мы недавно приехали из-за границы (к слову, мы дальше Барнаула не были нигде)", – описала ситуацию женщина.

Узнав, что это не тот пациент, медработники извинились и уехали. Однако спустя пару часов вернулись, объяснили, что не нашли нужного им мужчину, и решили взять пробу у другого. По словам автора сообщения, медики в случае отказа начали угрожать полицией.

"Все бы ничего. Но в связи со сложившейся ситуацией и агрессией против инфицированных, теперь все шишки, боюсь, полетят в нас. Весь двор видел в полной экипировке медсестру и нас, с ней выходящих", – посетовала женщина. Она отметила, что ее муж – инвалид, а вся семья из-за пандемии сидит дома.

Главврач Заринской горбольницы Алексей Бракоренко рассказал amic.ru, что описанный в соцсетях факт действительно имел место быть.

"В данном конкретном случае совпали фамилия, имя, дата рождения и адрес. В связи со сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией круг обследуемых расширяется. А поскольку совпали все параметры, включая адрес, было принято решение забрать биоматериал. Принципиальная позиция сегодня – обследовать как можно больше возможных контактных, тем более данный контакт отрабатывается по территории РФ (те, кто не выезжал за границу)", – уточнил собеседник.

Главврач принес извинения жителю Заринска за доставленные неудобства, напомнив при этом, в каких сложных условиях сегодня вынуждены работать медики: "Не считая потенциальных рисков заразиться, это шквал агрессии, нежелание сотрудничать и выполнять условия самоизоляции от "недобросовестных путешественников" и их домочадцев".

В заключение Алексей Бракоренко пообещал, что врачи найдут возможность обследовать всех людей, контактировавших с потенциальными носителями COVID-19.