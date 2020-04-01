В центре Барнаула построят новый квартал с бассейном и офисными зданиями

В Барнауле разработали планировку нового квартала между Молодежной, Челюскинцев, Ядринцева и проспектом Строителей. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".
В квартале построят семь новых домов высотой от 9 до 20 этажей, детский сад на 190 мест и школу на 550 учеников. Кроме того, в квартале будет много офисных площадей – бизнес-центр на 16 этажей и 12 административных зданий, одно из которых оборудуют подземной парковкой. Преимуществом квартала станет двухэтажный бассейн в составе школы, большой стадион и баскетбольная площадка.
Общая площадь квартала составит 12,3 гектара, домофонд рассчитан на 1460 новых квартир и более 2,6 тысячи человек. На данный момент в квартале уже есть первый 16-этажный дом, однако пока он окружен частным сектором, который собираются расселять.
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