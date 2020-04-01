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Сибирский губернатор снял главу местного минздрава за рост числа зараженных COVID-19

, ИА "Амител"
За сутки больных стало в три раза больше
Дмитрий Вьюшков / Фото: oldmzdr.omskportal.ru

Дмитрий Вьюшков / Фото: oldmzdr.omskportal.ru

Глава Минздрава Омской области Дмитрий Вьюшков ушел в отставку после того, как в регионе за сутки зафиксировали почти трехкратный рост числа заболевших, сообщает "Омск-информ".

По информации издания, незадолго до этого чиновнику устроил жесткий разнос губернатор Александр Бурков.

Источники СМИ утверждают, что глава региона был крайне недоволен вспышкой COVID-19. Число подтвержденных случаев за сутки выросло с трех до восьми.

Информагентство уточняет, что действия, которые предпринимались областными Минздравом и Роспотребнадзором, не удовлетворили губернатора.

По неофициальной информации, Бурков подкрепил свое недовольство фразой: "Завтра у нас будет новый министр здравоохранения".

Отметим, что Дмитрий Вьюшков возглавлял региональный Минздрав всего полтора года. До этого был заместителем министра и главврачом Клинического онкологического диспансера.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.04.2020 16:40
Гостья

на переправе коней не меняют...

1.04.2020 16:43
- гость -

А Митю Попова уволят? Или своих на переправе не бросают?

1.04.2020 17:00
месный

А чё надо было делать - левый диагноз чтоли ставить тока не царьвирус?

1.04.2020 17:04
- гость -

Мне вот интересно, глава минздрава их сам чтоль заражал, его ведомство вело работу и раз выявило новые случаи, значит хорошо вело, в чем проблема? Ну придет новый глава минздрава и глядя на судьбу предыдущего, что он будет делать если, не дай бог, зараженных выявят еще, большой вопрос... Если даже Собянин главу минздрава не меняет.

1.04.2020 17:05
- гость -

"Завтра у нас будет новый министр здравоохранения"
Будет новый министр и новая статистика - все буде цвести и пахнуть, а все заболевшие этим вирусом пойдут под диагнозом - расстройство желудка.
А умершие - "от старости".

1.04.2020 17:11
- гость -

17:04
- гость -
Мне вот интересно, глава минздрава их сам чтоль заражал, его ведомство вело работу и раз выявило новые случаи, значит хорошо вело, в чем проблема?
----
Вы же барнаульский пекус, так расскажите нам о успехах нашего министерства, а то министерские портфели раздали, а сводок о подвигах - нет.

1.04.2020 17:15
- гость -

Губернатор дал понять остальным регионам что будет если испортить статистику. Молодец.

1.04.2020 17:20
Денис

Наверное не следили за цепочкой заражения, в Барнауле тоже 2 больных и муж ходил на работу , кого он заразил и кого заразили те кого он заразил пока неизвестны, информации по его "коллегам" просто нет, можно подумать их просто нет, за такую халатность и нужно увольнять или вообще в тюрьму сажать за халатность и намеренное вредительсво

1.04.2020 17:22
- гость -

Губернатору плевать на заболевших, ему статистика важна.

1.04.2020 17:30
гость

нашего бы отправить назад, так разве томенко это сделает, а ведь , если бы вовремя были сделаны грамотные действия, люди бы не истерили, по вотсапу уже разлетелось интервью Доминиканши, бодрый, молодой голос. а как в январе мы болели, еле ползали, скорая не приезжала от перегрузки, у богачей каникулы были, а народ корчился

1.04.2020 17:49
многодетный

Губернатора Омской области на СВАЛКУ, уволить без права восстановления, это именно халатность губернатора (не своевременно принятые или вообще не принятые меры) привела к росту заболеваемости. Губернатора привлекать к ответственности надо за то что не обеспечил безопасность граждан своей области

1.04.2020 18:00
- гость -

Не занимался противоэпидемическими мероприятиями как и наш

1.04.2020 18:00
гость

Губер не ввел режим ЧС, что не дало в полной мере оградить регион от распространения, при чем здесь глава Минздрава? Но все равно хоть какая то мера, чтобы должностные лица немного чувствовали и свою ответственность. Возможно не подготовил губеру на подпись нужные бумаги об ограничениях вовремя

1.04.2020 18:05
- гость -

18:00
гость
Губер не ввел режим ЧС, что не дало в полной мере оградить регион от распространения, при чем здесь глава Минздрава?
----
Соглашусь с вами, если вас жрут бациллы из ж китайской летучей мыши, то министр здравоохранения совершенно не при чем! А за что ему ещё платить 300 000 в месяц?

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