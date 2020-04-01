Сибирский губернатор снял главу местного минздрава за рост числа зараженных COVID-19

Глава Минздрава Омской области Дмитрий Вьюшков ушел в отставку после того, как в регионе за сутки зафиксировали почти трехкратный рост числа заболевших, сообщает "Омск-информ".
По информации издания, незадолго до этого чиновнику устроил жесткий разнос губернатор Александр Бурков.
Источники СМИ утверждают, что глава региона был крайне недоволен вспышкой COVID-19. Число подтвержденных случаев за сутки выросло с трех до восьми.
Информагентство уточняет, что действия, которые предпринимались областными Минздравом и Роспотребнадзором, не удовлетворили губернатора.
По неофициальной информации, Бурков подкрепил свое недовольство фразой: "Завтра у нас будет новый министр здравоохранения".
Отметим, что Дмитрий Вьюшков возглавлял региональный Минздрав всего полтора года. До этого был заместителем министра и главврачом Клинического онкологического диспансера.
Комментарии
на переправе коней не меняют...
А Митю Попова уволят? Или своих на переправе не бросают?
А чё надо было делать - левый диагноз чтоли ставить тока не царьвирус?
Мне вот интересно, глава минздрава их сам чтоль заражал, его ведомство вело работу и раз выявило новые случаи, значит хорошо вело, в чем проблема? Ну придет новый глава минздрава и глядя на судьбу предыдущего, что он будет делать если, не дай бог, зараженных выявят еще, большой вопрос... Если даже Собянин главу минздрава не меняет.
"Завтра у нас будет новый министр здравоохранения"
Будет новый министр и новая статистика - все буде цвести и пахнуть, а все заболевшие этим вирусом пойдут под диагнозом - расстройство желудка.
А умершие - "от старости".
17:04
- гость -
Мне вот интересно, глава минздрава их сам чтоль заражал, его ведомство вело работу и раз выявило новые случаи, значит хорошо вело, в чем проблема?
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Вы же барнаульский пекус, так расскажите нам о успехах нашего министерства, а то министерские портфели раздали, а сводок о подвигах - нет.
Губернатор дал понять остальным регионам что будет если испортить статистику. Молодец.
Наверное не следили за цепочкой заражения, в Барнауле тоже 2 больных и муж ходил на работу , кого он заразил и кого заразили те кого он заразил пока неизвестны, информации по его "коллегам" просто нет, можно подумать их просто нет, за такую халатность и нужно увольнять или вообще в тюрьму сажать за халатность и намеренное вредительсво
Губернатору плевать на заболевших, ему статистика важна.
нашего бы отправить назад, так разве томенко это сделает, а ведь , если бы вовремя были сделаны грамотные действия, люди бы не истерили, по вотсапу уже разлетелось интервью Доминиканши, бодрый, молодой голос. а как в январе мы болели, еле ползали, скорая не приезжала от перегрузки, у богачей каникулы были, а народ корчился
Губернатора Омской области на СВАЛКУ, уволить без права восстановления, это именно халатность губернатора (не своевременно принятые или вообще не принятые меры) привела к росту заболеваемости. Губернатора привлекать к ответственности надо за то что не обеспечил безопасность граждан своей области
Не занимался противоэпидемическими мероприятиями как и наш
Губер не ввел режим ЧС, что не дало в полной мере оградить регион от распространения, при чем здесь глава Минздрава? Но все равно хоть какая то мера, чтобы должностные лица немного чувствовали и свою ответственность. Возможно не подготовил губеру на подпись нужные бумаги об ограничениях вовремя
18:00
гость
Губер не ввел режим ЧС, что не дало в полной мере оградить регион от распространения, при чем здесь глава Минздрава?
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Соглашусь с вами, если вас жрут бациллы из ж китайской летучей мыши, то министр здравоохранения совершенно не при чем! А за что ему ещё платить 300 000 в месяц?