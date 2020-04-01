У пациентки барнаульского роддома подозревают коронавирус

У пациентки роддома № 11 в Барнауле подозревают коронавирус. У женщины взяли анализ и отправили на тестирование в новосибирскую лабораторию. Известно, что она несколько дней пролежала в роддоме и недавно родила. В Министерстве здравоохранения Алтайского края сообщили, что в настоящий момент пациентка изолирована. Медицинские работники, контактировавшие с женщиной, сейчас тоже находятся на изоляции до уточнения диагноза.
Напомним, больница № 11 в Барнауле входила в перечень медицинских организаций города, где планировали развернуть инфекционные госпитали в связи с лечением коронавируса.
На данный момент в Алтайском крае зарегистрировано три случая заражения COVID-19.
Комментарии
пполная ж...
здоровья вам роженицы, вашим малышам здоровья, и особенно врачам роддома
Совсем не слышно информации про 9 коллег "доминиканца", ни плохих ни хороших. Про депутатов-попутчиков рассказали, а про этих тишина. Расстреляли их что ли?
Ога, утилизировали шарятся поди по городу, как и прочие "самоизолированые", не они так их близкие.
Ну вот и перепрофилировали стационар 11
А вот такое оно тестирование и информация, ходил на работу 10 дней, а коллеги, а что коллеги зачем о них говорить_)) меня это слово "самоизоляция" вообще бесит, самоизолируется 1 человек, а его семья приходи и уходит от него как хочет
А где женщина могла им заразиться?
>А где женщина могла им заразиться?
Не поверишь - воздушно-капельным передаётся, а значит где угодно!
"а где женщина могла им заразиться"
Видимо, контактировала с зараженными. Только контактным лицам тесты проводят.
Вряд ли будучи глубоко беременной она из-за границы приехала.
P. S. Но это не точно
По идее , необходимо было делать входной тест на короновирус , ведь делают же анализы на другие проблемы типа гепатитов , ВИЧ , но некому было догадаться , а может и потому , что та же установка довлела : здоровых не проверять.