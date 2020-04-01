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Только экстренная помощь. В Алтайском крае частные клиники закрывают на карантин

, ИА "Амител"
Иначе они могут стать очагом эпидемии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Частные клиники Алтайского края переходят на оказание только экстренной помощи. Об этом сообщает в ходе пресс-конференции заявила замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая.

По её словам, сейчас частные клиники должны работать в том же режиме, что и государственные организации — оказывать лишь экстренную помощь. Но большинство таких учреждений её не оказывает, а потому их деятельность должна быть временно прекращена. Это необходимо, чтобы сама клиника не стала "инфекционным очагом".

Для контроля за процессом привлекли полицию, Роспотребнадзор и местное самоуправление. На 1 апреля провели 1267 проверок, закрыли 949 учреждений, а ещё 308 приостановили деятельность самостоятельно. 

Ранее amic.ru сообщал, что клиники Алтайского края решили продолжить работу во время пандемии коронавируса даже на нерабочей неделе, объявленной президентом Владимиром Путиным. Медицинские учреждения при этом начали откладывать плановые операции и ставить в приоритет неотложную помощь.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.04.2020 18:37
- гость -

Общественный транспорт. Там вирусы.

1.04.2020 18:47
- гость -

И на этом ресурсе умные комментаторы предлагали всех прилетевших скопом прямо с аэропорта заталкивать в медучреждения.

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