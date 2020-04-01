Госдума накануне одобрила закон, позволяющий регионам вводить налог на самозанятых. Большая часть алтайских думцев голосовать не стала. Эксперимент в настоящее время проводится в 23 субъектах РФ. С 1 июля 2020 года регионы сами будут решать вопрос о введении на своей территории нового налога.
Поправки поддержали 268 депутатов Госдумы. Из 10 парламентариев, представляющих Алтайский край, "за" высказались единороссы Олег Быков, Даниил Бессарабов и Наталья Кувшинова. Против выступил эсер Александр Терентьев. Коммунист Сергей Шаргунов, также представляющий в ГД Алтайский край, голосовать не стал, как и вся фракция КПРФ, пишет "Тайга.инфо".
Аналогичным образом поступили единороссы Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Виктор Зобнев, Иван Лоор и Александр Прокопьев.
Вчера законопроект одобрил и Совет Федерации. "За" проголосовали оба алтайских сенатора – Александр Карлин и Сергей Белоусов.
Напомним, закон предлагает жителям, которые не занимаются продажей подлежащих маркировке или подакцизных товаров и чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, скачать на смартфон специальное приложение и платить налог 4%, если услуги оказывались гражданам, и 6% – если услуги оказывались юрлицам.
На конец марта количество россиян, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, составляло 550 тысяч человек.
Комментарии
ЕР катится к своему неминуемому концу.
Бес-арабов, Кум-шотова. Всё тут понятно. Народные избранники. Вот бы ещё их избирателям в глаза взглянуть.
Коммунист Сергей Шаргунов, также представляющий в ГД Алтайский край, голосовать не стал, как и вся фракция КПРФ,
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А что помешало проголосовать ПРОТИВ?
Сейчас и безсамозанятых от комерсов иски в суды повалятся о возмещении вреда незаконными нормативно-правовыми актами.
Тупые пендосы баксы раздают, а умный народ-победитель - рубли забирает.
Конец.
Прошу взыскать упущенную выгоду за неопределённый срок.
17:37
гость
Прошу взыскать упущенную выгоду за неопределённый срок.
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Примерно такие же накирпичные росписи были в районе Старого Базара в 37 году. Пушкина\Гоголя/Короленко..типа где то там. Точно не помню.
А чего все возмущаются? Что хорошего, что не приняли налог?
Наоборот, человек вместо открытия ИП с его обязательными платежами 40 т.р. в год, смог бы просто скачать приложение сбербанка и работать ОФИЦИАЛЬНО с юр лицами.
А те, у кого есть ИП, могли бы их закрыть и перейти на самозанятого! Особенно это выгодно тем, кто работает как ИП с усн 6%, но имеет доход меньше 60 т.р. в мес. Тогда у него оплата налога не перекрывается оплатами в ФФОМС и ПФР.
Хотелось бы разъяснений, почему не приняли возможность людям работать как самозанятые??
"Спасибо" проголосовавшим против. Хотел соскочить с другой системы налогообложения и страховых взносов в 40 тыщ в год, а теперь - хрен!
> А те, у кого есть ИП, могли бы их закрыть и перейти на самозанятого!
Можно и не закрывать.
> Хотелось бы разъяснений, почему не приняли возможность людям работать как самозанятые??
Боятся, видимо, из-за коронавируса не дособрать налогов.
Да-да, дорогие мои комментаторы, верещащие "государство уже не знает, как ещё денег с народа содрать", без налога на самозанятость, гораздо более налоговообременительно вести дела, чем с ним.
> Хотелось бы разъяснений, почему не приняли возможность людям работать как самозанятые??
Мы с тобой, видимо, плохо поняли статью. Речь просто о том, как наши думцы голосовали в Госдуме, а в Госдуме закон таки приняли.
У нас в крае пока ещё не голосовали по этому поводу.
Объясните мне ? Почему продолжает работу Леруа Мерлен и Сбербанк ? Это диверсия против граждан России ?