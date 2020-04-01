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Большая часть алтайских думцев предпочла не голосовать за налог с самозанятых

, ИА "Амител"
Из 10 человек поддержали нововведение только трое

Госдума накануне одобрила закон, позволяющий регионам вводить налог на самозанятых. Большая часть алтайских думцев голосовать не стала. Эксперимент в настоящее время проводится в 23 субъектах РФ. С 1 июля 2020 года регионы сами будут решать вопрос о введении на своей территории нового налога. 

Поправки поддержали 268 депутатов Госдумы. Из 10 парламентариев, представляющих Алтайский край, "за" высказались единороссы Олег Быков, Даниил Бессарабов и Наталья Кувшинова. Против выступил эсер Александр Терентьев. Коммунист Сергей Шаргунов, также представляющий в ГД Алтайский край, голосовать не стал, как и вся фракция КПРФ, пишет "Тайга.инфо".

Аналогичным образом поступили единороссы Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Виктор Зобнев, Иван Лоор и Александр Прокопьев.

Вчера законопроект одобрил и Совет Федерации. "За" проголосовали оба алтайских сенатора – Александр Карлин и Сергей Белоусов.

Напомним, закон предлагает жителям, которые не занимаются продажей подлежащих маркировке или подакцизных товаров и чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, скачать на смартфон специальное приложение и платить налог 4%, если услуги оказывались гражданам, и 6% – если услуги оказывались юрлицам.

На конец марта количество россиян, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, составляло 550 тысяч человек.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

1.04.2020 17:20
- гость -

ЕР катится к своему неминуемому концу.

1.04.2020 17:25
- гость -

Бес-арабов, Кум-шотова. Всё тут понятно. Народные избранники. Вот бы ещё их избирателям в глаза взглянуть.

1.04.2020 17:28
- гость -

Коммунист Сергей Шаргунов, также представляющий в ГД Алтайский край, голосовать не стал, как и вся фракция КПРФ,
----
А что помешало проголосовать ПРОТИВ?

1.04.2020 17:28
гость

Сейчас и безсамозанятых от комерсов иски в суды повалятся о возмещении вреда незаконными нормативно-правовыми актами.

1.04.2020 17:29
- гость -

Тупые пендосы баксы раздают, а умный народ-победитель - рубли забирает.

Конец.

1.04.2020 17:37
гость

Прошу взыскать упущенную выгоду за неопределённый срок.

1.04.2020 17:45
- гость -

17:37
гость
Прошу взыскать упущенную выгоду за неопределённый срок.
----
Примерно такие же накирпичные росписи были в районе Старого Базара в 37 году. Пушкина\Гоголя/Короленко..типа где то там. Точно не помню.

1.04.2020 21:52
- гость -

А чего все возмущаются? Что хорошего, что не приняли налог?

Наоборот, человек вместо открытия ИП с его обязательными платежами 40 т.р. в год, смог бы просто скачать приложение сбербанка и работать ОФИЦИАЛЬНО с юр лицами.

А те, у кого есть ИП, могли бы их закрыть и перейти на самозанятого! Особенно это выгодно тем, кто работает как ИП с усн 6%, но имеет доход меньше 60 т.р. в мес. Тогда у него оплата налога не перекрывается оплатами в ФФОМС и ПФР.

Хотелось бы разъяснений, почему не приняли возможность людям работать как самозанятые??

2.04.2020 20:13
Евгений

"Спасибо" проголосовавшим против. Хотел соскочить с другой системы налогообложения и страховых взносов в 40 тыщ в год, а теперь - хрен!

2.04.2020 20:23
Евгений

> А те, у кого есть ИП, могли бы их закрыть и перейти на самозанятого!

Можно и не закрывать.

> Хотелось бы разъяснений, почему не приняли возможность людям работать как самозанятые??

Боятся, видимо, из-за коронавируса не дособрать налогов.

Да-да, дорогие мои комментаторы, верещащие "государство уже не знает, как ещё денег с народа содрать", без налога на самозанятость, гораздо более налоговообременительно вести дела, чем с ним.

2.04.2020 20:33
Евгений

> Хотелось бы разъяснений, почему не приняли возможность людям работать как самозанятые??

Мы с тобой, видимо, плохо поняли статью. Речь просто о том, как наши думцы голосовали в Госдуме, а в Госдуме закон таки приняли.

У нас в крае пока ещё не голосовали по этому поводу.

3.04.2020 14:40
Антон

Объясните мне ? Почему продолжает работу Леруа Мерлен и Сбербанк ? Это диверсия против граждан России ?

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