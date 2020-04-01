В Барнауле закрыли Нагорный парк и набережную Оби

Для предотвращения распространения коронавируса закрыли Нагорный парк и набережную Оби. Об этом сообщается на официальном сайте Барнаула.
В соответствии с указом губернатора края Виктора Томенко от 31 марта по предупреждению коронавируса, для жителей города и его гостей временно закрыто посещение обоих объектов. На данный момент подход к ним перетянут ограничительными лентами.
Как ранее сообщал amic.ru, 31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении на территории края режима самоизоляции. Он подразумевает, что жители региона должны оставаться дома и покидать жилище лишь в случае крайней необходимости. Например, для посещения продуктовых магазинов, аптеки или получения экстренной медпомощи.
В крае на данный момент зарегистрировано три случая заражения COVID-19.
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