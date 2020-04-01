Свыше 500 предприятий общепита закрыли на карантин в Алтайском крае

В Алтайском крае в связи с угрозой распространения коронавируса закрыли 575 предприятий общественного питания. Еще 895 объектов стали продавать продукцию исключительно навынос.
Соответствующую информацию озвучили во время совместной онлайн-конференции замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая и замруководителя Управления Роспотребнадзора по региону Ульяна Калинина.
Соблюдение временных ограничительных мер, наложенных краевым правительством, регулярно проверяют специалисты профильных ведомств.
В общей сложности обследовано 1470 объектов общепита. В ближайшее время проверят оставшиеся 900.
Напомним, в регионе под наблюдением врачей находятся более трех тысяч человек. Из них режим карантина только за прошедшие сутки нарушили около 70 местных жителей.
Комментарии
У меня только один вопрос. Кто и как зарегистрировал этих нарушителей, если полицейские не получали никаких распоряжений по этому поводу?
Интересно, а кто сотрудников общепита, работающего в период карантина по системе "на вынос" проверял??? Это ведь не автоматизированные производство. С учётом полного отсутствия в края средств профилактики (масок). Я лично посоветовала бы воздержаться от таких покупок. И магазинам надо рекомендовать только упакованные продукты продавать по примеру Турции