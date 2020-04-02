Когда нужна энергия. Где в Барнауле найти качественные электродвигатели

Электродвигатели – это устройство, с помощью которого электрическая энергия преобразуется в механическую. Благодаря высоким энергетическим показателям они нужны там, где требуется подача электроэнергии. Точный контроль скорости и мощности работы делает их востребованными в любой сфере деятельности.
ООО "Компания Техпривод" более 20 лет работает на рынке приводного оборудования. Одно из профильных направлений работы компании – продажа электродвигателей. Основное предложение приходится на бренды Siemens, Able, Xinrui, Beide.
SIEMENS
В каталоге на https://tehprivod.su/katalog/elektrodvigateli можно подобрать однофазные и трехфазные асинхронные электродвигатели бренда Siemens для бытовых задач и промышленного назначения. Возможна поставка двигателей в базовой комплектации и с дополнительными опциями, среди которых: датчик температуры, энкодер, термисторная защита, принудительное охлаждение.
Модели двигателей:
- электродвигатели Siemens 1LA7 – трехфазные асинхронные с короткозамкнутым ротором, мощностью от 0,06 до 18,5 кВт;
- электродвигатели Siemens 1LF7 – однофазные низковольтные, мощностью от 0,06 до 3 кВт;
- Siemens 1LA9 – повышенной мощностью до 24,5 кВт;
- Siemens 1MJ7 – трехфазные взрывозащищенные мощностью 18,5-200 кВт;
- серия 1LG – для тяжелых условий эксплуатации в чугунном корпусе мощностью 11-200 кВт;
- серия 1LE1 – повышенной энергоэффективности с классом защиты IP55, мощностью 0,75-18,5 кВт.
ABLE
Итальянская разработка, китайская сборка, стандарты IEC/DIN, взаимозаменяемость с двигателями Siemens, Lenze, ABB, WEG и др. В линейке двигателей Able есть однофазные и трехфазные электродвигатели переменного тока. Модели двигателей:
- Able ML – однофазные, тихие двигатели с минимальной вибрацией;
- Able MS – трехфазные с короткозамкнутым ротором, закрытое исполнение, корпус из алюминиевого сплава, широкий диапазон мощностей от 0,06 до 22 кВт, класс защиты IP55;
- Able Y2 – трехфазные, мощностью до 315 кВт, с повышенной степенью защиты от пыли и влаги;
- Able MSEJ – с тормозом и ручкой для временного растормаживания;
- Able MY – однофазные, оптимально походят для бытовых нужд.
XINRUI
Асинхронные электродвигатели китайского производства. Линейка включает трехфазные двигатели серий MS (алюминиевый корпус), Y2 (чугунный корпус) и MSEJ мощностью от 0,09 до 315 кВт. Серия MSEJ объединяет двигатели с тормозом.
Также в каталоге компании "Техпривод": редукторы, преобразователи частоты, устройства плавного пуска, контроллеры и панели оператора Siemens, сервоприводы, защитное и коммутационное оборудование, цепные вариаторы и многое другое. Компания имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону. В Алтайский край, а также во все остальные регионы продукцию доставляют транспортной компанией.
Комментарии
Что же нам еще в режиме самоизоляции так же остро понадобится, как и эта информация об этих прекрасных электродвигателях? С ходу даже и не скажу. Но с электродвигателями, с подробным объяснением: "Электродвигатели – это устройство, с помощью которого электрическая энергия преобразуется в механическую!", вы попали в точку!! Огромное спасибо!!