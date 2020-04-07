Построй и изолируйся. Под Барнаулом "Усадебный берег" продает участки со скидкой

Коронавирус вовсю бушует, и многие задумались, как опасно оставаться в городе среди тысяч людей. Но пожертвовать комфортом и благами цивилизации ради безопасности готовы далеко не все. В коттеджном поселке "Усадебный берег" барнаульцам предлагают компромисс: в апреле там можно со скидкой приобрести земельный участок и выстроить на нем собственный оплот самоизоляции. При этом в поселке есть все необходимые коммуникации, а до центра Барнаула – рукой подать.

Поселок находится в черте села Фирсово: в 15 минутах езды от центра Барнаула по Правобережному тракту. Пробок там гораздо меньше по сравнению с другими городскими магистралями, а потому добраться на работу порой будет даже быстрее, чем из спальных районов.

Участки расположены в живописном месте вдоль берега реки Лосихи. 30 метров от берега – водоохранная зона, на которой запрещено строительство домов. Для жителей поселка это отличная площадка для отдыха, прогулок, купания и пикников. Тем более что на берегу оборудованы два уютных пляжа.

В поселке же есть газ, электричество и артезианская вода, поэтому покупателям не придется мучиться с подключением коммуникаций. В поселке уже успели перезимовать жители трех первых коттеджей, которые построили еще в прошлом году. Зима прошла для них без перебоев с отоплением. В этом году здесь завершат строительство еще пяти домов. Участков много, а потому барнаульцы смогут уже этой весной приобрести землю и успеть построить уютный домик к следующему зимнему сезону. Тем более что в апреле участки продают со скидкой 7%. В мае скидка будет уже меньше – 5%.

По чем участки?

План поселка составлен так, что каждый может подобрать себе участок по душе и по карману. Самые дорогие расположены вдоль береговой линии и продаются по 170 тысяч рублей за сотку. При этом есть участки меньшей площадью и чуть дальше от Лосихи, которые будут стоить дешевле. Самую недорогую землю здесь предлагают по 45 тысяч рублей за сотку. На сайте компании можно посмотреть весь список участков и выбрать подходящий.