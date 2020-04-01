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Мишустин рассказал, как отследят нарушителей карантина

, ИА "Амител"
Смартфоны помогут правоохранителям узнать, куда направлялся человек
Михаил Мишустин / Фото: Worldtaxes.ru

Михаил Мишустин / Фото: Worldtaxes.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, каким образом будут ловить нарушителей карантина, сообщает РИА Новости.

По его словам, в этом полиции помогут операторы связи. Они будут определять геолокацию мобильных устройств россиян.

Когда полученные данные будут свидетельствовать о том, что человек нарушает условия карантина, их передадут в правоохранительные органы.

"С помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, и в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД", — уточнил Мишустин.

Напомним, правительство России одобрило введение штрафов тем за несоблюдение условий карантина. Нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если же в результате кто-то заразился коронавирусом, то заплатить уже придется от 150 до 300 тысяч рублей. В случаях с массовым заражением или гибелью людей наказание будет еще жестче.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.04.2020 18:06
krash

А вот у меня в доме плохие условия связи. И через геолокацию частенько определение происходит, что я в 5-7км от дома. И? как доказать, что я был дома а это был глюк связи?

1.04.2020 18:06
- гость -

Мордехай дело говорит!

1.04.2020 18:08
- гость -

18:06
krash
Закон сырой, судебной практики - нет, фольгой мотай, фольгой

1.04.2020 18:08
Я

А вот интересно узнать, на хлебобулочных изделиях эта зараза сразу мрёт?

Потому как в многочисленных хлебопекрнях, да и в крупных магазинах, булки и хлеб лежат свободно, чихнуть на них или потрогать могут как продавцы так и покупатели. А потом дома мимо рта никак не протащат.)

1.04.2020 18:10
гость

Вспоминаю мультик о Чипполино.
Вообще в последнее время события какие-то детские, мультяшные, всё это уже описано, показано, спето.

1.04.2020 18:12
- гость -

Т.е. я могу просто оставить телефон дома и пойти гулять по улицам?

1.04.2020 18:13
- гость -

Как Мишустян отследит меня по смартфону?
Он у нас один на всю семью

1.04.2020 18:15
- гость -

На андроиде геолокация отключается в настройках. Можно аккумулятор вытащить или телефон отключить

1.04.2020 18:17
- гость -

18:12
- гость -
Т.е. я могу просто оставить телефон дома и пойти гулять по улицам?
----
Мне кажется, что можешь, ну а если не получится, то сообщи Да и каждый ли экипаж будет за тобой гоняться? Главное не бейся в припадке и не кашляй при задержании!

1.04.2020 18:19
- гость -

18:13
- гость -
Как Мишустян отследит меня по смартфону?
Он у нас один на всю семью
-----------
Мордехай просто шлёпнет всю вашу семью штрафом, не разбираясь. Вы не тех объе..горить пытаетесь.

1.04.2020 18:20
- гость -

18:15
- гость -
На андроиде геолокация отключается в настройках. Можно аккумулятор вытащить или телефон отключить
-----
Это делается и работает так, пока это никому не нужно. Но вы можете проверить.

1.04.2020 18:21
22

Скорее всего дело не в геолокации. Думаю дело в регистрации телефона в конкретной базовой станции.

1.04.2020 18:26
- гость -

18:21
22
Скорее всего дело не в геолокации. Думаю дело в регистрации телефона в конкретной базовой станции.
---
А вы догадливы или осведомлены.

1.04.2020 18:29
- гость -

Лысый все мусарские разработки сдал
У них и так уже потери (поперезаражали друга дружку)

1.04.2020 18:35
для Яки

Разогрей духовку и прожарь хлеб пару-тройку минут , лучше на конвекции . Хлеб станет ещё и пышнее , и ароматнее.

1.04.2020 18:37
- гость -

А у меня древняя нокия от дедушки досталась.
Меня расстреляют?

1.04.2020 18:37
- гость -

В чём проблема?
Забрали телефон у умершего от канаровируса деда и решили проблему мишустинскую

1.04.2020 18:39
- гость -

Одной станции для определения точки в пространстве недостаточно. Учи геометрию.

1.04.2020 18:39
Гость

Да что ж это такое? На каждом шагу лажа, лажа! У них там творческий отдел, сценаристы ведущие эти новости клепают ! Банально, в Москве, прописан в одном месте, живет в другом, за 20км и в магазин там ходит, ну иии??? Это же так просто! Или селяни в город едут и там работают... это правда уже бесит, читать все эти странные новости!

1.04.2020 18:42
- гость -

1.04.2020 18:21
22
--------------
Тогда план С: вытаскиваем аккумулятор. Алюминиевая обертка тоже вариант.

1.04.2020 18:46
- гость -

Репетируют цифровой концлагерь.

1.04.2020 18:52
CALIBR

1.04.2020 18:08
Я
А вот интересно узнать, на хлебобулочных изделиях эта зараза сразу мрёт?

Потому как в многочисленных хлебопекрнях, да и в крупных магазинах, булки и хлеб лежат свободно, чихнуть на них или потрогать могут как продавцы так и покупатели. А потом дома мимо рта никак не протащат.)
++++++++++++++++
Узко мыслите : чихать на них начинают,вынимая из печи ,да и грузчики - водители - экспедиторы отнюдь не интеллигенция с носовыми платочками на каждый чих - бывает,рукавом вытираются.

1.04.2020 19:07
22


- гость -
Одной станции для определения точки в пространстве недостаточно. Учи геометрию.

Причем тут геометрия и какая то "точка"? Точное положение без GPS позиционирования не возможно. И самое главное не нужно в данном вопросе. Достаточно знать положение
относительно конкретной базы в соте. Что всегда и используется в оперативной работе.

1.04.2020 19:19
- гость -

Вся беда в том, что мы живём в не простом пространстве, а в искривленном. И не просто в пространстве, а в пространстве-времени. Таким образом, определение точного местоположения - не такая уж и тривиальная задача, как может показаться на первый взгляд.

1.04.2020 19:30
- гость -

Оставь смартфон дома...

1.04.2020 19:50
- гость -

Причем тут геометрия и какая то "точка".
Хотя бы притом, чтобы понять находится точка у себя на двенадцатом этаже или пялит твою жену на пятом. Есть еще много прочих нюансов.

1.04.2020 19:57
- гость -

Смешной дурачок. Зачем тогда глонасс везде внедряют, если твои станции все точно указывают.

1.04.2020 19:59
- гость -

У тебя мож оператор и не точку видит, а точную 3д копию абонента. Чушь какую то выдумывает.

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