Госдума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщают "РИА Новости".
Согласно новому закону, граждане, индивидуальные предприниматели, а также средний и малый бизнес имеют право на получение кредитных каникул, если их доходы за предыдущий месяц упали по сравнению со средними доходами прошлого года на 30% и больше.
Во время кредитных каникул не будут начисляться штрафы и пени, нельзя потребовать досрочных выплат или взысканий. Обратиться за кредитными каникулами можно будет до 30 сентября, максимальный их срок — 6 месяцев.
Как ранее сообщал amic.ru, в своем обращении к нации 25 марта Владимир Путин заявил о необходимости введения кредитных каникул для тех, кто из-за пандемии COVID-19 потерял более 30% своих доходов.
Комментарии
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- Потребительские займы
- Ипотечные кредиты
- Автокредитование
- Финансовая аренда (лизинг)
* последние две не раскрыты ни в выступлении Президента, ни в Думе,судя по заметке.
Вывод : мы все равны,но есть среди нас равнее.
В договоре кредита всё написано! Нет ЧП - нет форсмажора, со всеми вытикающими.
То что ктото самоизолировался это его самопроблемы.
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Некоммерческая организация "Герцлия ле-маан тошавейя" ("Герцлия для своих жителей" подала в Тель-Авивский окружной суд просьбу о принятии к рассмотрению представительского иска на сумму 100 миллиардов шекелей, поданного против правительства Китайской Народной Республики.
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Отметим, что в США схожий иск против властей КНР был подан организацией Freedom Watch.
Вы банкам служите или народу? За март-апрель-май просадка у всех будет,Только доказать сложно - т.к. у вас большая часть экономики ишачит в серую, никого не стесняясь. Тормозите кредиты - банки со своей ставкой и так нахапались в три горла. а как эта беда кончится - вас же пинками погнать могут из белых зданий, резонно спрашивая, как допустили?