В Барнауле накажут водителя, который сбил старушку и увез домой

Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула установили личность мужчины, который на автомобиле сбил пенсионерку, а потом довез ее до дома и уехал.
Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД, водителя нашли по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 31-летний автолюбитель. Он признал факт ДТП.
Наезд на пешехода случился 30 марта в 17:20 в районе перекрестка улиц Бабуркина и Заринская. 74-летняя пенсионерка получила травмы. Не вызывая полицейских, мужчина довез пострадавшую до дома, после чего скрылся.
Теперь ему грозит до 1,5 лет лишения водительских прав за оставление места ДТП, участником которого он являлся.
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