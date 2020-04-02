Уже четыре человека заразились коронавирусом в Алтайском крае

В Алтайском крае подтвержден новый случай заражения коронавирусом, рассказали в региональном оперативном штабе.
Четвертой заболевшей стала женщина, которая накануне родила ребенка в городской больнице № 11 Барнаула. Ее перевели в пятую горбольницу, за новорожденным непрерывно наблюдает медперсонал роддома.
Общее число зараженных достигло четырех. Первой в регионе заразилась жительница Барнаула, приехавшая из Доминиканской Республики, затем ее муж.
По информации Минздрава Алтайского края, состояние всех четверых больных удовлетворительное. Им оказывают необходимое лечение.
По данным на 2 апреля, свыше трех тысяч человек в Алтайском крае находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Часть из них – это пассажиры рейсов, прибывших из Таиланда 27 марта. У одного человека была высокая температура. Его положили в больницу. Тест на коронавирус дал отрицательный результат.
Комментарии
свыше трех человек в Алтайском крае находятся под медицинским наблюдением
Может свыше трех тысяч? Всем привет, берегите себя!)
а она то откуда заразилась? если она ни с кем не контактировала, получается уже звено выпало и заражен может быть каждый
Свыше трёх? Четыре ?))))))))))
А поподробнее можно? В Барнауле, Рубцовске, Заринске? Если новость выдаете, так полную информацию публикуйте
В Республике Коми 53 пациента больницы Эжвинского района Сыктывкара оказались заражены коронавирусом.
Всё самое печальное еще впереди...
Пятерых алтайских полицейских отправили на карантин по коронавирусу. Свыше трех)
Четвертой заболевшей стала женщина, которая накануне родила ребенка в городской больнице № 11 Барнаула
Она то как? Где подцепила? Тупо в Марие Ра, когда за чем нибудь солененьким ходила?. Или в роддоме?
В соц.сетях гуляет аудиообращение " доминиканки" ,- есть интересные моменты ,противоречащие официозу властей.
Вот нифига себе! Целых ЧЕТЫРЕ человека, а паники как на 400 000.
И помяните мое слово, все они благополучно выздоровеют.
Казимир, мне тоже прислали это обращение. Интересно, кто дал команду фас, что эту женщину сношают в каждой новости.
2.04.2020 11:42
- гость -
в Италии месяц назад тоже было 3
11:42
гость
Четвертой заболевшей стала женщина, которая накануне родила ребенка в городской больнице № 11 Барнаула
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Антихрист? Нет?
Если эту информацию опубликовал бы вчера в комментах, то был бы это фейк по распространению неподтвержденной информации и в "тюрьму" тогда?
Весь роддом на карантин, у рожениц имунитет очень ослаблен...
страшно
"Четвертой заболевшей стала женщина, которая накануне родила ребенка в городской больнице № 11 Барнаула."
Самый важный вопрос: Она откуда заразилась?
От кого заразилась?Если контакта с этими тремя не было,то.... Кто?????????????????
Первой в регионе заразилась жительница Барнаула, приехавшая из Доминиканской Республики, затем ее муж. Затем следователь. которая допрашивала мужа.
То есть все трое связаны между собой. А как с ними связана четвертая? Если ни как, то это уже второй источник
Как и откуда?И где ТОТ,от которого она заразилась?
Почему пишите что под наблюдением свыше трех? Под наблюдением все возможные контакты и все кто прилете? Более трех тысяч наверное, опечатка.
2.04.2020 11:42
CALIBR
озвучить можете в трех словах, у меня нет ее видео
2.04.2020 11:51
гость
скорее всего носителей больше чем в статистике
А как обрабатывается транспорт? Ведь в сложившейся обстановке это очень актуально.
Жена в Доминикане, а вторая в роддоме. Что не понятно?
подруга мужика )
2.04.2020 11:55
- гость -
2.04.2020 11:42
CALIBR
озвучить можете в трех словах, у меня нет ее видео
+++++++++++++
Это не видео , а аудиозапись обращения к своим клятым обличителям и тем , кто адекватен к восприятию другого мнения, в отличии от пятачков ,её обгадивших.
Пересказывать не могу - нет желание быть притянутым за распространение , даже если запись - от первого лица. Сорри.
Какие меры предпринимаются для нераспространения вирусав Алтайском крае?
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ответом на провокации и злонамеренные домыслы о коронавирусе должны стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и принимаемых мерах, заявил президент РФ Владимир Путин.
походу сейчас в больнице собирается все кто с кем имеют любовные отношения, сейчас жены всех любовниц в глаза увидят и наоборот
12:12
- гость -
должны стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и принимаемых мерах, заявил президент РФ Владимир Путин.
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А что за принимаемые меры, кроме штрафов, обнулённый не пояснил?
Похоже она от мужа "доминиканки" родила. Раз жену отправил одну отдыхать.
Информация для размышления "штаба" по борьбе с заразой.
2.04.2020 12:17
Гость
Похоже она от мужа "доминиканки" родила. Раз жену отправил одну отдыхать.
++++++++++++
Зачем постить враньё , если оно измышление собственного бреда ?
* они вместе прилетели 20 марта ,сначала в ШРМ,потом в Барнаул Аэрофлотом. В Доминикане ,на момент отлета этой болезни не было , обратилась к врачам 25 марта,причём ей отказали провести тест , мотивировка - симптомы не те.
Что Вы такой серьезный), не даёте домыслам разгуляться))
ТОчки торговли орехами, фруктами привезенными гражданами изиатского происхождения возможно даже из европы проверить бы надо.
2.04.2020 11:35
- гость -
Свыше трёх? Четыре ?)))))))) Навеяло, полтора землекопа,
Она то куда на 9 месяце летала? Не коронавирус, так другую проблему бы цепанула. Бесстрашная. Это в лучшем случае. В худшем, тупая
CALIBR, перерыл инет, не могу найти ее аудиообращение. можете хотя бы наводку дать как найти по каким ключевикам.
Необходимо усилить сан.обработку везде: в городском и междугородном транспорте, такси, аптеках и магазинах. Необходимо это всё взять под строгий контроль,а не просто давать рекомендации.
2.04.2020 12:46
гость
да что Вы там хотите услышать?)
Если бы граждане хоть немного головой думали и не летали бы в опасные страны, когда по всем новостям с утра до ночи три месяца о вирусе говорят, все туристы виноваты, все без исключения
Тут писали, когда эпидемия закончится в суд пусть подают, на тех кто данные раскрыл и т.д., а у меня другое предложение, если выживем, а сейчас это только начало..., в суд надо подавать на тех, кто путешествовал во время эпидемии, на тур агентства, кто туры не отменил и т.д., чтобы на всю жизнь урок запомнили.
В США наверняка будут такие дела, после эпидемии, они любят судится по поводу и без.
Беременная никуда не летала, она многодетная мать и они не богачи вовсе. У нее есть свой, молодой! муж, его госпитализировали. Не уверена, что они контактировали с той семьей. Заразилась еще где то.
В Крыму остановили общественный транспорт. Это верное решение.
12:46
гость
CALIBR, перерыл инет, не могу найти ее аудиообращение.
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У друзей в ватсапе спросите.
В аудиозаписи женщина из Доминиканы говорит, что ни в Москве, ни в Барнауле их не проверяли...хотя наши СМИ уверяют нас в этом...она сама для своего успокоения хотела чтобы у нее взяли этот тест, хотя признаков никаких не было, вызвала для этого скорую, те посмотрели ее , сказали не переживайте, у вас ничего нет, тест делают только у кого признаки, к вам придет участковый врач, ждите...участковый врач через домофон спросил как она себя чувствует и даже не поднялся к ней, ушел. Она все дни пыталась дозвонится до всех, в итоге тест у нее взяли, кажлый день она звонила узнать результаты, но в итоге ее тест потеряли....Потом без предупреждения за ними приехала скорая, они собрались и их с мужем увезли в инфекционку. Ничем ле лечат, дают одну таблетку в день от аллергии. Им морально тяжело читать весь бред, который льется в их адрес в интернете. Говорит написала заявление в прокуратуру за то, что их данные гуляют по сетям. Вывод...не надо раньше времени делать выводы из всего что пишут, правды мы все равно не узнаем. Никто не был готов к эпидемии, ни врачи, ни милиция, ни турагенства, ни авиалинии, не надо искать виноватых, нужно искать возможности, чтобы это все закончилось как можно быстрее и для начала посидеть дома. Все ноют, но лучше сейчас потерпеть, чем пережить то, что пережили другие страны.
Посмотрите док фильм "один месяц в Ухане", посмотрите видео на ютубе как русская переболела короновирусом в Италии, что она пережила...это заставит всех сидеть дома
Еще она говорит, что от них самих все скрывают, ничего не говорят, результаты анализов не показывают, держат взаперти и не выпускают. Чтобы отвезти в больницу, им просто сказали, что у них сомнительные анализы, а не то, что короновирус подтвержден.
"тест делают только у кого признаки"
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Песков заявил, что путина регулярно тестируют на короновирус. Кроме него братва помельче... Вот поэтому Россия в лидерах по количеству оттестированных
Когда она улетала в Доминикану еще не было никакой информации о том, что там есть заболевшие. Возможно она вообще уже в самолете или в аэропорту , в том же Шереметьево, подхватила вирус. А если у них симптомов нет, может это и вообще другая мутация вируса...все это только предположения. Будем верить в лучшее!
13:44
Павсекакий
Песков заявил, что путина регулярно тестируют на короновирус.
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Которого? Настоящий под Ямантау, а эти банкетные и удмурты могут изготавливаться бесконечно.
Да, ей сказали..мы не можем взять у вас тест, потому что вас нет в списках по подозрению на короновирус.. Т.е. просто факта, что человек вернулся из-за границы было не достаточно. Врачи скорой помощи тоже заложники системы...сложно принять индивидиальное решение, противоречашее указам свыше.
откуда кто знает реальное число инфицированных? Вот платные тесты введут, тогда. может быть. Да муж доминиканки работал, ходил по улицам. в магазин, сколько больных не имеют симптомов. В магазинах есть и сейчас люди, стоят вплотную друг к другу. в аптеках то же . самое. И из италии противоречивые сведения, СМИ преподносят одно, а те . кто там живет -другие сведения
Аптеки и продуктовые магазины -то хоть регулярно обеззараживают?
Потому что страна привыкла к ручному управлению путина. Он умела справлялся с распределением нефтегазовых доходов, но под такие чрезвычайные ситуации у него ручки не заточены. Кучи экспертов, аналитиков, институтов глобальных геополитических анализов наплодил за бюджетные деньги для того, чтобы они орали из зомбоящика, а когда потребовалось просчитать ситуацию, свои действия, организовать всех в условиях эпидемиологической угрозы, ничего никто не сделал. В феврале онищенко заявлял на всю страну, что опасаться надо эпидемии гриппа, а не короновируса, а сейчас М.Захарова отвечает застрявшим за рубежом "как можно было лететь?"
Это ли не паскудство???
А ведь она может и врать, не так ли?
В Доминикане короновирус уже был, так что она уже врёт
Улицы Барнаула будут дезинфицировать от коронавируса
2 апреля 2020 г., 12:11, ИА "Амител". Город уже закупает необходимые средства.
Что касается дезинфекции подъездов – это зона действия управляющих компаний, отметил зампред. И, соответственно, этот вопрос нужно прорабатывать с ними.
Почему только сейчас начали закупать? Почему всё в будущем времени( нужно прорабатывать)?
Ведь есть же ответственные люди, которые в теме уже несколько месяцев,которые отвечают за эту работу в крае?
потому что до этого не было команды.
14:04
Павсекакий
а сейчас М.Захарова отвечает застрявшим за рубежом "как можно было лететь?"
Это ли не паскудство???
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Как можно это тело считать за человека?
Вопрос дня: от кого?
Беременная,которая явно не ходила на таком сроке по магазинам, которая лежала в роддоме. Да и в роддом она явно не на троллейбусе добиралась.
КТО ОН (или ОНА)?
14:28
- гость -
КТО ОН (или ОНА)?
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Твари Божьи.
Не надо рассказывать анекдоты про то, что этого не было. В мире это уже месяца 2-3. Было ли в Доминикане, это надо смотреть сводки, когда она вылетала. Если не было, то да, она не могла предполагать, что появится, но все равно поступила неосторожно. И что еще более понятно, что она не хотела терять деньги за путевку, а возвращать ей их тогда скорее всего никто не собирался, не было оснований. Если она покупала путевку, когда в мире это уже начиналось, то это неосторожно. Но еще хуже, что и когда уже было везде, находились, кто улетал
Вот совсем недавно писали ,что Алтайских военных из войск радиационной, химической и биологической защиты признали лучшими специалистами в ходе массовых учений на Среднем Урале.
Ну и обратились бы за помощью для обработки,дезинфекции ,если это возможно. Ну ведь лучшие специалисты!
2.04.2020 14:13
- гость -
Улицы Барнаула будут дезинфицировать от коронавируса
2 апреля 2020 г., 12:11, ИА "Амител".
Что касается дезинфекции подъездов – это зона действия управляющих компаний, отметил зампред. И, соответственно, этот вопрос нужно прорабатывать с ними.
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Щас! Проработаем! Обойдем все квартиры, соберем подписи, что провели общее собрание и готовы доплатить энную сумму, у людей денег много, по домам сидят, работать не хотят. Тогда управляющая компания заключит договор с дезинфекторами (некую мзду возьмет себе за посредничество) и они попшикают в подъезде.
https://www.tourprom.ru/news/45383/
На 28 февраля 2020 г Доминикана входила в список стран, где не было выявлено короновируса...а потерять деньги я думаю любому обидно. Что уже задним числом махать крыльями, что она должна и не должна была делать. Факт случился. Кто знает, может и без нее тут уже носителей полно. Еще из Таиланда должна вернуться дамочка, которой Томенко разрешил во время пандемии сьездить отдохнуть. Это на уровне правительства...а вы пристали к одной Доминиканке!
Виноватые всегда есть. Дискриминация, преследование, лжеобвинения, покушения, фальсификация заболеваний, и тд и тп. Пиши.
На самом деле вам крупно повезло, что оказались в больнице. Потому что началось бы это здесь, а закончится могло в Европе.
Первой в регионе заразилась жительница Барнаула, приехавшая из Доминиканской Республики, затем ее муж. Затем следователь. которая допрашивала мужа.
То есть все трое связаны между собой. А как с ними связана четвертая? Если ни как, то это уже второй источник
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Надо Мисс Марпл вызывать, целое расследование....)) Агата Кристи отдыхает))
Ну динамика то распространения вируса в мире к 28 февраля была уже более чем понятна. Сегодня здесь, завтра там. И границы страны начали закрывать, это должно было насторожить. Аргумент про нежелание терять деньги за путевку более весом
2.04.2020 15:00
Я
почему ,,пристали к одной"?
всех кто прилетел-,прилетает или прилетит из ,, неблагополучных вояжей"- необходимо изолировать.
почему из за 500- 3000? ,,отдыхающих"- должен ,,вставать" город?
как так?
значит вы хорошие,а мы плохие,и поэтому должны ,,хлебать полной ложкой вместе с вами"?
Тот же Новосибирск...там намного раньше выявили заболевших и город никто не закрыл. На бла бла каре по 200 машин в день было выставлено между Новосибом и Барнаулом, таскаются туда сюда все кому не лень. Вот вам и третий возможный источник..
"Ты кто? Ты адвокат? Вот и заткнись!" ))) Камызяки рулят))
Я вообще слава богу никуда не езжу, денег нет...вот и остается сидеть на удаленке, да комменты писать)) я тоже сильно возмущалась, когда услышала про первую закаженную доминиканку. Потом запись ее послушала и чет жалко стало. Мы ж все люди..я надеюсь))
Проблема есть,её надо решать.
И не рассказами о том,что собираются сделать,а конкретными действиями: маски,дизинфекция транспорта,взятие тестов, контроль над самоизолированными и т д. Сейчас от четких и правильных действий зависит многое.
Кто-то умудряется на пустых дорогах в дтп попасть, не дождавшись заражения короновирусом.
Интересен тот факт, что никто из депутатов, летевших рейсом из Москвы рядом с доминиканкой, не заразился. Значит просто мимо пройти или даже рядом сидеть...не заразно. Писали же что опасно только когда зараженный чихает или кашляет. Тогда как заразился третий от мужа, целовал его что ли?
Интересен тот факт, что никто из депутатов, летевших рейсом из Москвы рядом с доминиканкой, не заразился
Депутаты наверное в масках летели, для них то маски есть
Вирус, попадая в организм человека начинает внедряться в клетки человека. Это происходит несколько дней и в эти несколько дней человек не заразен.
Затем, внедрившись через оболочку клетки человека, он заставляет клетки вместо их привычной работы, вырабатывать вирус. Человек с этого момента начинает распространять вирус, хотя чувствует себя прекрасно. Этот период продолжается ещё несколько дней.
И только после у человека начинают проявляться первые симптомы.
Другими словами, можно целовать заражённого человека в начальный период и не заразиться а в следующий раз достаточно за руку поздороваться, затем лицо задеть этой рукой, и готов.
Все очень очень странно. Нам дают только ту информацию, на сколько считают нужно(знать нам). С тремя первыми все более или менее ясно- контактные, а четвёртая - где взяла заразу?... После положительного теста четвёртой, прошли сутки, где динамика? После первых трех было известно, что 40 контактных установленно. Где результаты?... Сейчас уже известно о 271контакте....ииии????
Зачем дезинфекция улиц и общественных мест при таком количестве заболевших?...
Скорее всего их на много больше