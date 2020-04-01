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Жительниц Барнаула заманивают в виртуальную секс-индустрию

, ИА "Амител"
Горожанкам предлагают раздеваться на камеру за деньги
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительницам Барнаула в социальной сети "ВКонтакте" массово рассылают предложения "подзаработать", оголяясь на камеру, сообщает телеканал "Катунь 24".

По информации СМИ, злоумышленники создают аккаунты, рассылают с них непристойные предложения, а потом удаляют фейковые страницы в социальной сети, с которых осуществлялась рассылка.

Горожанок уверяют, что их работа будет "анонимна", а просмотром интимного видео будут заниматься исключительно иностранцы.

Вместе с тем, в социальных сетях неоднократно появлялась информация, что решившие таким образом "подработать" девушки могут не только не получить обещанных денег, но и стать жертвами шантажа.

Злоумышленники запугивают, что разошлют интимные записи родственникам и знакомым, если "звезда" видеороликов для взрослых не заплатит за "анонимность". Встречались даже случаи, когда девушек пытались принудить к интиму в обмен за "молчание".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.04.2020 21:15
Patriot

вово, сообщение заблокировали, а что можете тое?

1.04.2020 21:15
Patriot

где фсб и мвд??????????

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