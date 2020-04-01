Жительниц Барнаула заманивают в виртуальную секс-индустрию

Жительницам Барнаула в социальной сети "ВКонтакте" массово рассылают предложения "подзаработать", оголяясь на камеру, сообщает телеканал "Катунь 24".
По информации СМИ, злоумышленники создают аккаунты, рассылают с них непристойные предложения, а потом удаляют фейковые страницы в социальной сети, с которых осуществлялась рассылка.
Горожанок уверяют, что их работа будет "анонимна", а просмотром интимного видео будут заниматься исключительно иностранцы.
Вместе с тем, в социальных сетях неоднократно появлялась информация, что решившие таким образом "подработать" девушки могут не только не получить обещанных денег, но и стать жертвами шантажа.
Злоумышленники запугивают, что разошлют интимные записи родственникам и знакомым, если "звезда" видеороликов для взрослых не заплатит за "анонимность". Встречались даже случаи, когда девушек пытались принудить к интиму в обмен за "молчание".
Комментарии
вово, сообщение заблокировали, а что можете тое?
где фсб и мвд??????????