Россия зарезервировала 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину о мерах, которые правительство планирует предпринять для борьбы с коронавирусом и его последствиями.
По его словам, на противодействие коронавирусу и антикризисные меры зарезервировано 1,4 трлн рублей. Соответствующее заявление глава кабмина сделал во время совещания правительства, которое провел президент. Трансляцию мероприятия вело РИА "Новости" в социальной сети Facebook.
В их числе и средства, которые пойдут на поддержку бизнеса, который несет большие убытки из-за пандемии COVID-19.
В частности, 1,5 млрд рублей направят авиаперевозчикам, компенсируя им затраты на вывоз российских туристов из других стран.
Еще одной мерой поддержки предпринимателей может стать запрет на блокировку счетов малого и среднего бизнеса.
Кроме того, 171 млрд рублей планируют направить на реструктуризацию кредитов бюджета.
Комментарии
Нормально, ввп на короновирусе опять нагрелся на триллион рублей