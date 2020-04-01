Авиарейсы в отдаленные районы стартовали в Горном Алтае

1 апреля открылись авиарейсы из Горно-Алтайска в отдаленные районы Республики Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Полеты организует авиакомпания "Сибирская легкая авиация". Их выполняют на самолетах L-410, которые вмещают до 15 человек.
Глава региона Олег Хорохордин подчеркнул, что внутрирегиональное авиасообщение поможет туристам быстро добраться до нужного места. На самолете, вместо 5-7 часов, на дорогу уйдет лишь около часа.
"Расстояние от Горно-Алтайска до Кош-Агача превышает 450 км, до Усть-Коксы – почти 400 км. Время в пути на автомобиле занимает порядка семи часов, – рассказал Хорохордин. – Внутренние рейсы субсидируются из республиканского бюджета, чтобы цена на билеты была доступнее для жителей".
Полеты планируется осуществлять шесть дней в неделю. В понедельник, среду и пятницу L-410 будет вылетать в Кош-Агач, во вторник, четверг и субботу – в Усть-Коксу. В летний период авиасообщение хотят сделать ежедневным.
Стоимость билетов составит от 2,2 тысячи рублей (Усть-Кокса) до 2,7 тысячи рублей (Кош-Агач). С собой каждый турист сможет взять до 10 кг багажа.
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