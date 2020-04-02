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"Я прошу: сидите, пожалуйста, дома". Как в Италии и Испании переживают COVID-19

, ИА "Амител"
Барнаульцы, переехавшие за границу, рассказывают, что на самом деле происходит сейчас в Испании и Италии

Из всех стран Европы, где сейчас изо всех сил борются с коронавирусом, больше всего пострадали Италия и Испания. А еще недавно эмоциональные южане смеялись и возмущались из-за введенного властями карантина и требований выходить на улицу в перчатках и масках. Мы поговорили с барнаульцами, которые несколько лет назад переехали жить в Италию и Испанию, и узнали, как сейчас изменилась их жизнь и насколько на самом деле серьезна ситуация.

Ирина. Испания. Провинции Малага, регион Андалусия:

"Я смеялась над этим. А сейчас прошу: сидите, пожалуйста, дома"  

В Испании к 1 апреля зафиксировали 102,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки от COVID-19 умерли 864 человека. Всего с начала эпидемии в стране число умерших от болезни составило 9 053 человека.

– Сидите, пожалуйста, дома. Это страшно. Еще две недели назад у нас начиналось практически так же как у вас: появились первые заболевшие, школьников перевели на дистанционное обучение, призвали всех поменьше выходить на улицу. Люди разделились на два лагеря. Тех, кто считал, что все плохо, и тех, уверял, что все раздуто. Я сама относилась ко вторым. Еще чуть больше двух недель назад звонила своим знакомым, которые забрали детей из школы и сели дома, порвав все контакты.

"Вы чего, серьезно? Да бросьте, все же раздуто. Я же знаю, как делаются новости", – смеялась я. А потом стала появляться информация, что у знакомых умер знакомый или друг, или близкий человек. И все больше и больше. И сейчас уже не смешно. Сейчас – страшно. И это я живу еще в спокойном районе, в провинции Малага.

Умирают не только от самого коронавируса. Вернее, диагноз ставят коронавирус, но умирают от хронических заболеваний, обострение которых он провоцирует. И понятно, что чем больше всякой "хроники", тем сложнее выкарабкаться. Испания – страна  долгожителей. Тут люди очень тщательно относятся к своему здоровью, не как в России. У них только в 75 лет начинаются патологии, которые, например, у меня развивались уже в 30 лет. Поэтому я переживаю, что если в Испании и Италии такое количество смертей можно списать на пожилой возраст, то в России пострадают и молодые. Просто за счет того, что у многих уже в молодом возрасте есть хронические болезни.

За разговор на улице – штраф

Мы имеем право выходить только в магазин или аптеку и только в маске и перчатках. По дороге может остановить полиция и спросить, куда вы направляетесь, а на обратном пути – проверить покупки и чек. На велосипеде ездить запрещено. Только на машине. И только по одному. Работают только продуктовые магазины, заправки и больницы. Если, например, у тебя порвался ботинок, ну что ж, тебе же лучше – не в чем ходить на улицу, значит, будешь сидеть дома.

За разговор на улице или в супермаркете – штраф. Продукты и товары из супермаркета опрыскиваем спиртовым раствором. За три недели карантина мы все еще не дошли до пика заболеваемости. Каждый день у нас заболевают по 5000 человек и умирают около 800. Так что отнеситесь ко всему очень серьезно.

Осваивайте работу удаленно

Закрылось все, бизнес пострадал очень сильно. У меня порядка 70% знакомых предпринимателей просто закрыли свой бизнес, так как аренда тут очень дорогая и оплачивать такой длительный простой мало кто может себе позволить. И это при том, что государство здесь очень сильно помогает.

Лекарства не подорожали ни на цент. Во всех аптеках – одинаковые цены. А стоимость бензина даже снизилась. Те, кто работал официально, и сейчас не может работать на "удаленке", получают пособие в размере 80% от заработной платы – от государства, не от работодателя. И более того, если в период кризиса твой работодатель тебя уволил, а потом он вернется к работе, то в первую очередь он должен будет предложить места своим прежним сотрудникам. Поэтому на самом деле тут многие даже обрадовались такому карантину.

Мне кажется, что в России больше всего в этом случае повезет тем, чья работа связана с компьютером. Найти работу они смогут всегда. Воспользуйтесь этим временем, прокачайте свои навыки, изучите новое. Поверьте: неделей все это не обойдется.

Ментальное здоровье важнее

У нас дети почти месяц на дистанционном образовании. Но это не так, как я смотрю, хотят сделать в России. Здесь для школьников выделили целые телеканалы, где в определенное время для разных возрастов идут видеоуроки. И это не просто тетя или дядя вещает лекцию. Это крутые презентации, это великолепные анимации. Это на самом деле сделано круто и гораздо интереснее, чем даже в школе.

Более того, родителям рассылают письма от органов образования с просьбой не наказывать и не ругать детей, если они не хотят выполнять домашние задания. "Ментальное здоровье подрастающего поколения нам важнее, чем уровень знаний", –  написано в этом письме.

А теперь давайте представим: если государство выложило столько денег (а это все очень дорогой и качественный продукт) на создание такой программы обучения в кратчайшие сроки, думаете, это все закончится к середине апреля? Дай Бог, чтобы наши дети хотя бы в сентябре пошли в школы.

Я позвонила всем своим друзьям и знакомым в России, убедила родителей уехать подальше от Барнаула, в деревню, и стараться никуда не выходить. Сидите дома. Это серьезно. У вас все еще только начитается. Совсем недавно у нас было так же.

Гончарова Александра. Италия. Регион Венето, провинция Тревизо:

"В магазин по особому разрешению, а на свидания ходим на кухню"

По данным Минздрава на 1 апреля 2020 года в Италии число заболевших COVID-19 составило 110 574, погибших 13 155.

– Мы думали, что нас это обойдет стороной. Первые случаи произошли в конце февраля, период карнавалов в Италии, среди которых и крупнейший Венецианский карнавал. В это время здесь в учебных заведениях устраивают небольшие каникулы. 21 февраля нас распустили (я учусь в Профессиональной школе эстетики). И примерно тогда же произошла вспышка коронавируса в Италии. Карнавал отменили, каникулы продлили, все учебные заведения закрыли. Но продолжили работать бары и развлекательные центры. И, конечно, все школьники и студенты направились туда. Никто не воспринимал ситуацию всерьез. Обрадовались дополнительным каникулам. И даже когда появились смертельные случаи, в барах было полно народу. Туда же ходили люди с простудой и кашлем, все друг с другом общались. И это тоже сыграло свою роль.

Я живу в провинции Тревизо. У нас тут более-менее все спокойно. Работаю в баре. Сначала нам ввели правила: соблюдать дистанцию не менее метра. А как ее соблюдать официанту, который приносит заказ? Все смеялись, но все же пытались держать дистанцию вытянутой руки.

А потом закрыли все. Вернее сначала ограничили работу заведений общепита до 18:00, но люди тоже не восприняли это всерьез. И тогда все закрыли.

Разрешение на выход

Сейчас все сидят дома практически месяц. Работают в основном только производства  первой необходимости – продуктовой, медицинской направленности. Еще работают супермаркеты и аптеки.

Люди, у кого есть возможность, работают удаленно. Если такой возможности нет – не работают. Шутки кончились. Статистика пугает – в день умирает по 800 человек.

Хотя люди есть разные. Здесь у населения менталитет другой. Они привыкли все время общаться, гулять, поэтому в изоляции им очень тяжело. Даже в такой ситуации они могут спокойно назначить друг другу встречу в супермаркете. Уже существуют шуточные рейтинги самых нелепых выходок, повлекших за собой штрафы.

Но вообще сейчас тут жесткие правила. Чтобы выйти из дома, например, за покупками, нужно скачать в интернете и заполнить специальный бланк, где указать свой адрес, а также причину, по которой ты покидаешь дом. Написать адрес магазина или аптеки, куда едешь. И если вдруг тебя остановит патруль совсем в другой точке города, далеко от того места, что ты указал в бланке, тебя ждет большой штраф – от 400 до 3000 евро. Могут даже забрать машину. Нарушителей карантина несколько дней пытались отслеживать с помощью дронов, но сейчас эту практику отменили.

В машине разрешают ездить максимум по два человека. Причем пассажир только на заднем сиденье, чтобы соблюдать дистанцию. А в супермаркет может съездить только один человек от семьи. В супермаркете обязательно нужно ходить в перчатках и маске, везде постоянная дезинфекция.

В больницы – только самых тяжелых

Больных действительно много. В больницах не хватает мест. Врачи приезжают и берут анализы на дому. Госпитализируют только тех, кому совсем плохо. Смертность от коронавируса – высокая. Но на это влияет целый ряд факторов. Основной: Италия – это страна долгожителей. Тут пожилые люди ведут очень активный образ жизни. Бабушки в 80 лет спокойно ходят по барам. Ну, а вирус все-таки в первую очередь поражает пожилых. В последние дни ежедневное количество выявленных случаев снизилось с 4000 до 1000, что уже хорошие новости.

Помощь государства

Что касается цен, то в этот период они не только не выросли, а даже снизились. Нет и никакого дефицита. Но государство оказывает просто колоссальную поддержку своим гражданам. Всем, кто остался без работы, платят по 80% от зарплаты. Введены отсрочки по кредитам. Индивидуальным предпринимателям государство также обещает небольшую материальную помощь. И все же по бизнесу ситуация очень сильно ударила. Например, общепит терпит просто колоссальные убытки. С другой стороны, изоляция, это, наверное, сейчас единственное, что может хоть как-то удержать вирус. Поэтому поверьте, это не шутки. Лучше пересидите дома этот период.

Свидания на кухне

Мы живем вместе с молодым человеком. С 9 марта сидим дома, стараемся уважать личное пространство друг друга и уже сумели подстроиться друг под друга. Он работает дистанционно, а я в это время "ухожу" учиться тоже дистанционно. У каждого из нас есть свой уголок, где мы стараемся не мешать друг другу. И даже устраиваем порой свидания – на кухне.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.04.2020 09:51
- гость -

У России по сравнению с Испанией есть неоспаримое преимущество - это расстояния. Но благодаря бездарным мерам и это преимущество нивелируется.

2.04.2020 09:54
гость

Да нет, тут другое. Представьте если всем умершим будут ставить диагноз - короновирус.
- Да, так мы победим смерть. Люди перестанут боятся смерти.

Статистику смертности пусть представят за последний год в этих странах.

2.04.2020 10:04
- гость -

Вспомнил молодость.Как будто прочитал статью в газете "Правда".Всё для народа.Эх,хорошо в стране капиталистической жить.

2.04.2020 10:07
гость

Мы имеем право выходить только в магазин или аптеку и только в маске и перчатках

А у нас можно без маски

2.04.2020 10:09
гость

гость 10:04
А что наш Иосиф Виссарионович говорил о статистике? Правда до сих пор идут споры, говорил ли он это вообще.
Но что поразительно, так это то, что любая мысль со временем может раскрыться совсем с неожиданной стороны.

2.04.2020 10:11
- гость -

2.04.2020 10:04
- гость -
Вспомнил молодость.Как будто прочитал статью в газете "Правда".Всё для народа.Эх,хорошо в стране капиталистической жить.

там где спокойно, а не там где ситуация накалена до предела и началось марадерство.

2.04.2020 10:12
- гость -

А что для детей заранее передачи сделали? значит знали к чему готовиться?

2.04.2020 10:13
- гость -

В России ниже плотность населения
Советское наследие не до конца прожрали
Медицина, образование, наука - это не про рыночек, особенно в интерпретации младореформаторов. Это все должно быть на балансе у государства.

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