Роспотребнадзор выступил за вторую нерабочую неделю в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за введение второй нерабочей недели в России, сообщает "Интерфакс".
По ее словам, 14-дневный срок изоляции от коллег будет логичен, так как период инкубации коронавируса составляет две недели.
Соответственно, людей следует максимально изолировать друг от друга именно на этот срок, и тогда уже станет понятно, кого нужно отправлять на лечение, а кто сможет ходить на работу без риска быть скрытым носителем вируса.
"Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения – это безусловная задача нашего грядущего периода", – подчеркнула Попова.
Напомним, президент Владимир Путин объявил в России неделю выходных с 30 марта по 3 апреля с сохранением зарплаты. О продлении срока пока никто не объявлял.
Комментарии
Че то водки маловато взял.....ОКей....