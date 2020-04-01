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Роспотребнадзор выступил за вторую нерабочую неделю в России

, ИА "Амител"
Глава ведомства объяснила это тем, что период инкубации вируса длится 14 дней
Анна Попова / Фото: rg.ru

Анна Попова / Фото: rg.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за введение второй нерабочей недели в России, сообщает "Интерфакс".

По ее словам, 14-дневный срок изоляции от коллег будет логичен, так как период инкубации коронавируса составляет две недели.

Соответственно, людей следует максимально изолировать друг от друга именно на этот срок, и тогда уже станет понятно, кого нужно отправлять на лечение, а кто сможет ходить на работу без риска быть скрытым носителем вируса.

"Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения – это безусловная задача нашего грядущего периода", – подчеркнула Попова.

Напомним, президент Владимир Путин объявил в России неделю выходных с 30 марта по 3 апреля с сохранением зарплаты. О продлении срока пока никто не объявлял.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.04.2020 00:05
krash

Че то водки маловато взял.....ОКей....

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