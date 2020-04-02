Главу Барнаула включили в список мэров-"хорошистов"

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" представил новое исследование, которое посвящено оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России за январь-март 2020 года.
Аналитики ЦИК "Рейтинг" традиционно проводили заочное анкетирование, а также заочные и очные опросы представителей экспертного сообщества из самых различных сфер.
Специалисты оценивали глав столиц всех субъектов России, а также мэров крупных финансово-промышленных центров страны: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.
В итоге глава Барнаула Вячеслав Франк попал в список мэров, работу которых эксперты оценили на "четверку", заняв в рейтинге 41-е место из 88.
Лучшим мэром ожидаемо признали столичного градоначальника Сергея Собянина. Далее идут Казань с Ильсуром Метшиным и глава Тюмени Руслан Кухарчук. Наименее эффективным эксперты посчитали мэра Кызыла Карима Сагаан-Оола.
Как уже сообщал amic.ru, ранее эксперты, опрошенные аналитиками ЦИК "Рейтинг", поставили губернатора Алтайского края Виктора Томенко на 50-е место из 85 в списке глав российских регионов по результатам деятельности за январь-февраль 2020 года.
Комментарии
Что тогда в Саратове творится ???
Вы только посмотрите на убедительную победу над снегом!
Стихия. Транспорт не стоял.
сомнительная личность
У них что, чем гаже, тем лучше?
Цыплят принято считать осенью
Да ему наверное и самому неудобно. Только вступил в должность, пока отмечал, пока только начал работать уже посыпались различные регалии. И в том же духе продолжает.
Можно перечислить его заслуги перед населением города? Только не которые на бумаге, а реальные, полезные!
2.04.2020 09:06
- гость -
Из полезного-только отпуск и больничный.Больше не припомню.
У нас всегда так только назначили тут же в отпуск ! Пришёл с отпуска отчёт на отлично с помощью ЕР ! А когда господин Франк собирается работать в городе Барнауле. Его Главой !? Всё это профанация и обман горожан !