Поднимают на тех, кто поднимает. Барнаул – лидер по росту цен на штанги и гантели

Барнаул стал лидером по росту цен на штанги и гантели в России. За месяц эти товары в городе подорожали на 34%, следует из данных, которые опубликовал портал Avito. На втором месте – Уфа (+30%). При этом в среднем по стране рост цен на гантели и штанги составил лишь 2%.
Беговые дорожки и эллипсоидные тренажеры ощутимее всего подорожали все в той же Уфе (+68%) и в Новосибирске (+30%).
Что касается спроса, то в марте он также резко вырос. Так, штанги и гантели стали популярнее на 38%, чем в феврале, на 30% вырос спрос на коврики для йоги и на 16% – на беговые дорожки и эллипсы. Эксперты Avito связывают это с режимом самоизоляции: тренажерные залы закрыты, а россияне хотят поддерживать физическую форму.
Комментарии
Ну и что. Кому они нужны.