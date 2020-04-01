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Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

, ИА "Амител"
Минимальная плата составит 15 тысяч рублей
Владимир Путин / Фото: cnbc.com

Владимир Путин / Фото: cnbc.com

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за нарушение карантинных мер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Санкции предусматривают штраф от 15 до 40 тысяч рублей (должностным лицам и предпринимателям – до 150 тысяч рублей, юридическим – до 500 тысяч рублей) для случаев, когда безответственное поведение создает угрозу заражения.

От 150 тысяч до 300 тысяч рублей штрафа за нарушение карантинных мер предусмотрено, если нарушение привело к заболеванию и гибели людей. Для должностных лиц – до 500 тысяч рублей.

Если по вине юридических лиц, нарушивших предписания властей касательно карантина, умер человек, они заплатят до миллиона рублей штрафа. Кроме того, на них может быть наложены санкции в виде приостановки деятельности на срок до трех месяцев.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.04.2020 00:13
- гость -

А закон о карантине он подписал? Где с ним можно ознакомиться?

2.04.2020 00:21
Гость

Как-то странно всё это. Не находите?

2.04.2020 00:24
- гость -

А что нельзя делать то?

2.04.2020 00:26
- гость -

- Сергей Семёныч, а почему все должны сидеть дома и выходить только по QR коду, а члены правительства, думы и росГвардия могут перемещаться куда угодно без ограничений?
- Их не жалко!

2.04.2020 06:45
- гость -

Бетонную стену шторами закрыли. Владимир Владимирович! Сумму штрафа не уменьшите, пойдете еще раз на экскурсию к Проценко.

2.04.2020 06:47
- гость -

Вот такого хариуса в Хакассии поймал.

2.04.2020 07:33
месный

А режим ЧП ввёл или очканул и бабло зажал на него или его просто нет? И снова на конституцию поклал! Не ну зафигом нам такой президент? Где полноценный ЧП если он требуется с каких хренов люди должны ограничиваться в передвижении да ещё со штрафами в нарушение конституции!?

2.04.2020 07:36
- гость -

Самолет с масками отправили в США, им нужнее.

2.04.2020 07:42
- гость -

Как то всё ,как и 20 лет, по-чекистски непонятно.

2.04.2020 07:53
Новый гость

Месный. ГосРезерв растащили еще 8-10 лет назад и благополучно упразднили. У нас нет ЧС.

2.04.2020 07:53
гость

Хитрая рыба наш президент, сам нарушает, ЧП не вводит, хотя это его прямая обязанность, с зараженными ручкается, выдает какие суррогатные законы, сам штраф не платит только с народа деньги доит.

2.04.2020 07:55
- гость -

Может, готовятся ввести этот карантин?

2.04.2020 08:11
- гость -

Кого наказывать за отправку в регионы тысяч непроверенных туристов?

2.04.2020 08:22
гость

Гуманитарная помощь, которую доставил в США российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», в основном состоит из средств индивидуальной защиты. Об этом агентству ТАСС рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что Россия передала те предметы, которых не хватает местным врачам. «В Нью-Йорке действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету», — отметил он.

Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.

2.04.2020 08:37
- гость -

Так и не понял, штраф больным или здоровым?

2.04.2020 09:10
- гость -

Введён режим ХЗ:
ХЗ что происходит, ХЗ кто управляет, ХЗ что можно и что нельзя, ХЗ на основании каких законов

2.04.2020 09:38
- гость -

текст закона хоть один человек прочитал? смешно вообще
журналиста как раз и нужно по статье 207 которая в законе описана оштрафовать

2.04.2020 09:48
гость

Здоровых, которые пошли далеко от своего дома по магазинам касается статья 236 УК РФ, где придумали хитрую формулировку "создавшее угрозу" массового заболевания. Пошел здоровый далеко от своего дома по магазинам, создал угрозу массового заболевания? Тут от адвоката будет зависеть. Прямой зависимости массового заболевания от похождения здорового нет, но если он что-то где то цепанул и притащил домой, все штраф 700 тысяч рублей. А может суд вывернет и так, что здоровый хоть и не заболел, но ведь мог, а значит создавал угрозу

2.04.2020 09:55
гость

Хотя статья 236 здорового все-таки наверное не касается, если этот человек не прибыл из-за границы и не подписывал бумагу о самоизоляции. Она касается похоже только туристов. Ведь если человек никуда не ездил, пошел в магазин даже далеко от дома и даже где-то заразился, угрозу принес не здоровый, а тот кто его заразил. Так?

2.04.2020 10:24
месный

2.04.2020 09:48
гость

Ну развивая эту тему продолжу : у каждого мужчины есть член и он ходя с ним по улице создаёт угрозу изнасилования. Собственно женщина тоже сознаёт угрозу изнасилования раз ходит с...

2.04.2020 10:36
Аноним

У нас всё же вводится карантин? Режима карантин же нет пока?

2.04.2020 10:48
гость

Леруа же работает? А это почему что если основания для закрытия будут законные - они закроются. Например, режим чрезвычайного положения. Они занимаются бизнесом, там куча цепочек с договорами, в каждом прописана ответcвенность при тех или иных событиях. Закроются в случае ЧП - для многих договоров возникнут особые условия или страховые случаи. А эти самопридуманные "самоизоляции" можно лишь на нас вешать, чтоб мы сами за свой счёт как то выплывали).

2.04.2020 11:11
- гость -

Карантинные штрафы для тех, кто находится на карантине (прилетевшие и контактировавшие с ними).

2.04.2020 11:17
- гость -

Видимо так, или пусть разъяснят.

2.04.2020 11:28
гость

2.04.2020 10:24
месный

В статье за изнасилование есть ответственность за изнасилование, а не за "угрозу" изнасилования, а ст 236 УК РФ устанавливает ответственность за "угрозу". В этом разница. Другое дело, что подтянуть никуда не летавшего здорового человека за то что он угрожал массовым заболеванием не просто. Но можно. Статья касается прилетевших туристов, которые под подозрением и подписались, что 2 недели никуда не пойдут. Вот тут есть "угроза"

2.04.2020 11:59
месный

2.04.2020 11:28
гость

Вы ничё не поняли!

2.04.2020 12:24
Месному

Насчёт члена и ..... вы абсолютно правы. Но создаётся такое впечатление, что у наших законотворцев и чиновников ..... на ладошке, а член на лбу. И они постоянно себя долбят забыв про свои непосредственные профессиональные обязанности.

2.04.2020 15:29
- гость -

"Тот кто доит пустое вымя - рискует получить копытом в лоб" - народная мудрость...

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