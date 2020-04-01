Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за нарушение карантинных мер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Санкции предусматривают штраф от 15 до 40 тысяч рублей (должностным лицам и предпринимателям – до 150 тысяч рублей, юридическим – до 500 тысяч рублей) для случаев, когда безответственное поведение создает угрозу заражения.
От 150 тысяч до 300 тысяч рублей штрафа за нарушение карантинных мер предусмотрено, если нарушение привело к заболеванию и гибели людей. Для должностных лиц – до 500 тысяч рублей.
Если по вине юридических лиц, нарушивших предписания властей касательно карантина, умер человек, они заплатят до миллиона рублей штрафа. Кроме того, на них может быть наложены санкции в виде приостановки деятельности на срок до трех месяцев.
Комментарии
А закон о карантине он подписал? Где с ним можно ознакомиться?
Как-то странно всё это. Не находите?
А что нельзя делать то?
- Сергей Семёныч, а почему все должны сидеть дома и выходить только по QR коду, а члены правительства, думы и росГвардия могут перемещаться куда угодно без ограничений?
- Их не жалко!
Бетонную стену шторами закрыли. Владимир Владимирович! Сумму штрафа не уменьшите, пойдете еще раз на экскурсию к Проценко.
Вот такого хариуса в Хакассии поймал.
А режим ЧП ввёл или очканул и бабло зажал на него или его просто нет? И снова на конституцию поклал! Не ну зафигом нам такой президент? Где полноценный ЧП если он требуется с каких хренов люди должны ограничиваться в передвижении да ещё со штрафами в нарушение конституции!?
Самолет с масками отправили в США, им нужнее.
Как то всё ,как и 20 лет, по-чекистски непонятно.
Месный. ГосРезерв растащили еще 8-10 лет назад и благополучно упразднили. У нас нет ЧС.
Хитрая рыба наш президент, сам нарушает, ЧП не вводит, хотя это его прямая обязанность, с зараженными ручкается, выдает какие суррогатные законы, сам штраф не платит только с народа деньги доит.
Может, готовятся ввести этот карантин?
Кого наказывать за отправку в регионы тысяч непроверенных туристов?
Гуманитарная помощь, которую доставил в США российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан», в основном состоит из средств индивидуальной защиты. Об этом агентству ТАСС рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Он отметил, что Россия передала те предметы, которых не хватает местным врачам. «В Нью-Йорке действительно очень тяжелая ситуация, мне кажется, здесь каждая маска, каждое средство защиты на счету», — отметил он.
Договоренность об отправке из России в США самолета была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Груз прибыл в Нью-Йорк 1 апреля.
Так и не понял, штраф больным или здоровым?
Введён режим ХЗ:
ХЗ что происходит, ХЗ кто управляет, ХЗ что можно и что нельзя, ХЗ на основании каких законов
текст закона хоть один человек прочитал? смешно вообще
журналиста как раз и нужно по статье 207 которая в законе описана оштрафовать
Здоровых, которые пошли далеко от своего дома по магазинам касается статья 236 УК РФ, где придумали хитрую формулировку "создавшее угрозу" массового заболевания. Пошел здоровый далеко от своего дома по магазинам, создал угрозу массового заболевания? Тут от адвоката будет зависеть. Прямой зависимости массового заболевания от похождения здорового нет, но если он что-то где то цепанул и притащил домой, все штраф 700 тысяч рублей. А может суд вывернет и так, что здоровый хоть и не заболел, но ведь мог, а значит создавал угрозу
Хотя статья 236 здорового все-таки наверное не касается, если этот человек не прибыл из-за границы и не подписывал бумагу о самоизоляции. Она касается похоже только туристов. Ведь если человек никуда не ездил, пошел в магазин даже далеко от дома и даже где-то заразился, угрозу принес не здоровый, а тот кто его заразил. Так?
2.04.2020 09:48
гость
Ну развивая эту тему продолжу : у каждого мужчины есть член и он ходя с ним по улице создаёт угрозу изнасилования. Собственно женщина тоже сознаёт угрозу изнасилования раз ходит с...
У нас всё же вводится карантин? Режима карантин же нет пока?
Леруа же работает? А это почему что если основания для закрытия будут законные - они закроются. Например, режим чрезвычайного положения. Они занимаются бизнесом, там куча цепочек с договорами, в каждом прописана ответcвенность при тех или иных событиях. Закроются в случае ЧП - для многих договоров возникнут особые условия или страховые случаи. А эти самопридуманные "самоизоляции" можно лишь на нас вешать, чтоб мы сами за свой счёт как то выплывали).
Карантинные штрафы для тех, кто находится на карантине (прилетевшие и контактировавшие с ними).
Видимо так, или пусть разъяснят.
2.04.2020 10:24
месный
В статье за изнасилование есть ответственность за изнасилование, а не за "угрозу" изнасилования, а ст 236 УК РФ устанавливает ответственность за "угрозу". В этом разница. Другое дело, что подтянуть никуда не летавшего здорового человека за то что он угрожал массовым заболеванием не просто. Но можно. Статья касается прилетевших туристов, которые под подозрением и подписались, что 2 недели никуда не пойдут. Вот тут есть "угроза"
2.04.2020 11:28
гость
Вы ничё не поняли!
Насчёт члена и ..... вы абсолютно правы. Но создаётся такое впечатление, что у наших законотворцев и чиновников ..... на ладошке, а член на лбу. И они постоянно себя долбят забыв про свои непосредственные профессиональные обязанности.
"Тот кто доит пустое вымя - рискует получить копытом в лоб" - народная мудрость...