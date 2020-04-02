Тепло, но ветрено. В Алтайском крае воздух прогреется до +18°C

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели немного потеплеет, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.
2 апреля в регионе будет достаточно сильный ветер. Его скорость составит 7-12 м/с, порывы до 20 м/с. Местами пройдет небольшой дождь.
Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки +8…+13 градусов (в южных районах – до +18 градусов, в Барнауле – от +11 до +13 градусов).
В ночь на 3 апреля будет прохладнее – от +1°C до +6°C (в Барнауле – от +2°C до +4°C).
Комментарии