Екатерина Диденко заявила, что погибшим на ее дне рождения "просто не повезло"

Блогер Екатерина Диденко заявила, что погибшим на вечеринке с сухим льдом в честь ее дня рождения "просто не повезло". Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
"Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств", – заявила Диденко.
Также она рассказала, что ее дети неоднократно участвовали в научных шоу с применением сухого льда, но в тех случаях концентрация углекислого газа не была опасна для жизни.
При этом Диденко заявила, что опасную концентрацию углекислого газа не сможет рассчитать даже технический специалист по продажам сухого льда. "Нам же рассчитывали по фотографиям закрытого бассейна, объему бассейна и комнаты", – пояснила блогер.
Как сообщал amic.ru, 28 февраля во время празднования дня рождения блогера-фармацевта Екатерины Диденко, ее муж захотел сделать ей сюрприз и засыпал в бассейн с водой 25 килограммов сухого льда, чтобы создать эффект тумана. Из-за выделения углекислого газа три человека, включая самого мужа, погибли. Среди жертв оказался и уроженец Барнаула.
Комментарии
Жертва ЕГЭ, нет слов..., ждем новых жертв новых вечеринок...
Конечно виноват алкаголь и мозги.
По моему только алкоголь, так как мозги отсутствуют.
Не повезло быть знакомым с Леной Диденко
одним словом, она глупа
Так была блогерша не на "слуху", а так вот повысила себе рейтинги. Мужика нового найдет, все при ней-сами прибегут. Может не совсем и глупа? Вон сколько людей по трупам идут к своей цели.
Кто такая?
по всей видимости без мозгов мадам, ей всё равно кто погиб