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Екатерина Диденко заявила, что погибшим на ее дне рождения "просто не повезло"

, ИА "Амител"
По ее словам, рассчитать правильную дозу сухого льда было невозможно
Фото: Instagram

Фото: Instagram

Блогер Екатерина Диденко заявила, что погибшим на вечеринке с сухим льдом в честь ее дня рождения "просто не повезло". Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Нам просто не повезло. Просто такие стечения обстоятельств", – заявила Диденко.

Также она рассказала, что ее дети неоднократно участвовали в научных шоу с применением сухого льда, но в тех случаях концентрация углекислого газа не была опасна для жизни. 

При этом Диденко заявила, что опасную концентрацию углекислого газа не сможет рассчитать даже технический специалист по продажам сухого льда. "Нам же рассчитывали по фотографиям закрытого бассейна, объему бассейна и комнаты", – пояснила блогер.

Как сообщал amic.ru, 28 февраля во время празднования дня рождения блогера-фармацевта Екатерины Диденко, ее муж захотел сделать ей сюрприз и засыпал в бассейн с водой 25 килограммов сухого льда, чтобы создать эффект тумана. Из-за выделения углекислого газа три человека, включая самого мужа, погибли. Среди жертв оказался и уроженец Барнаула.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

2.04.2020 08:40
Медведь-шатун

Жертва ЕГЭ, нет слов..., ждем новых жертв новых вечеринок...

2.04.2020 08:53
- гость -

Конечно виноват алкаголь и мозги.

2.04.2020 09:02
гость

По моему только алкоголь, так как мозги отсутствуют.

2.04.2020 09:17
Пионер

Не повезло быть знакомым с Леной Диденко

2.04.2020 09:26
- гость -

одним словом, она глупа

2.04.2020 09:35
- гость -

Так была блогерша не на "слуху", а так вот повысила себе рейтинги. Мужика нового найдет, все при ней-сами прибегут. Может не совсем и глупа? Вон сколько людей по трупам идут к своей цели.

2.04.2020 09:39
Гость

Кто такая?

2.04.2020 09:41
вася

по всей видимости без мозгов мадам, ей всё равно кто погиб

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