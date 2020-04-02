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Расходы россиян на ЖКХ могут вырасти на треть

, ИА "Амител"
Виновата самоизоляция
Фото: интерцимла.рф

Фото: интерцимла.рф

Расходы россиян на оплату жилищно-коммунальных услуг в период самоизоляции вырастут почти на треть, передают "Известия" со ссылкой на прогнозы экспертов.

По их данным, если режим повсеместной самоизоляции в период пандемии COVID-19 продлится две-четыре недели, то российская семья из трех человек переплатит за свет и воду до 30%.

При этом эксперты подчеркивают, что расходы вырастут только у тех граждан, которые оплачивают соответствующие услуги по счетчикам. 

По словам исследователей, резкий скачок потребления воды и электроэнергии связан с тем, что люди больше времени проводят дома, из-за чего чаще готовят еду, посещают уборную и смотрят телевизор. Кроме того, существенные траты на свет связаны с переходом на "удаленку": вся работа и переговоры теперь проходят за компьютером.

При этом даже у одинокого человека, который работает из дома, также могут повыситься расходы на электричество, считают эксперты.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

2.04.2020 08:50
- гость -

На воде и Эл. Энергии счётчики. Посмотрим на чем хапнут УК.

2.04.2020 08:58
- гость -

Не "расходы россиян", а "поборы с россиян".

2.04.2020 09:01
- гость -

Главные расходы, больше 50 %, за тепло.

2.04.2020 09:01
месный

А где этим людям взять деньги если они не работали?!?!?! Вот кто их в самоизоляцию отправляет что на это скажет? Или подразумевается если ты самоизолировался то и самоищи бабки и это твои проблемы что ты не работал. Типа это само.. за этим и задумано. Как бы нам нужно эпидемию прекратить тока вы народ давайте всё за свой счёт. А если у кого нет это счёта то как? И другой вопрос, если вот когда в стране началась жoпа то вот нaхрeна нам все эти гослюди если они самоустаранились сразу от помощи населению на налоги которого они жировали до этого. В чём их задача по их мнению, загребать бабла побольше и ништяков разных на несколько жизней вперёд?

2.04.2020 09:16
- гость -

2.04.2020 09:01
месный
да не изолируйся ты. От твоей смерти Родина ни чего не потеряет.

2.04.2020 09:23
- гость -

2.04.2020 09:16
- гость -
Так он и других может заразить.По крайней мере,здесь он этим и занимается,пытаясь заразить как можно больше народа своей либерастией.(

2.04.2020 09:30
Шатал Труба

09:16 - "разруха сидит не в клозетах, а в головах!" М. Булгаков "Собачье сердце" 1925 г.

2.04.2020 09:32
Гость

Поэтому и самоизоляция, а не ЧС. Сидим без работы и денег, а некоторые руки потирают от сверх прибыли! Спасибо!

2.04.2020 09:50
CALIBR

2.04.2020 09:32
Гость
Поэтому и самоизоляция, а не ЧС. Сидим без работы и денег, а некоторые руки потирают от сверх прибыли! Спасибо!
++++++++++++++
Назовите этих *некоторых* хотя бы по производимому продукту и я присяду в реверансе.

Все производители через месяц будут в большой Ж , сегодняшняя маленькая ж - только разминка.

2.04.2020 09:52
Patriot

Согласен с Месным. А те двое, что после него выступали, либо купленные еровцы либо просто д.билы

2.04.2020 09:59
Пионер


2.04.2020 09:01
месный
да не изолируйся ты. От твоей смерти Родина ни чего не потеряет

Надо понимать. что если ласты двинешь ты, Родина даже будет в плюсе, т.к. дурачком минус, а Государство будет в минусе, т.к. дурачком минус.

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