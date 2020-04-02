Обеззараживающая воздух "Ласточка" будет курсировать между Барнаулом и Новосибирском

Новые комфортабельные электрички запустят в России в нынешнем году. Об этом сообщает портал Om1 со ссылкой на машиностроительный холдинг "Синара". Новых поездов два. Один будет курсировать между Барнаулом и Новосибирском, второй – между Москвой и Нижним Новгородом.
Отмечается, что вагоны оснащены кондиционерами, розетками, вместительным багажным отделением, а также ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания воздуха. Каждый поезд способен перевозить до 439 пассажиров одновременно.
Конкретные сроки запуска новой "Ласточки" пока не уточняются. Ранее amic.ru уже сообщал, что губернатор Виктор Томенко обсудил вопрос возобновления скоростного железнодорожного сообщения между двумя городами с директором Западно-Сибирской железной дороги Александром Грицаем. Тогда называлась предварительная дата – декабрь 2020 года.
Комментарии
Ложка дорога к обеду .
Благими намерениями дорога дорога в Ад вымощена , а благими делами - в Рай.
Не говори гоп,пока не перепрыгнешь.
*первое,что пришло на ум в этих победных реляциях неопределенного будущего времени.
Очередная хотелка- желалка на фоне входящей сегодня в наиболее тяжелый этап коронавирусной пандемии страны, и катастрофического падения цены на нефть,
Когда запустят тогда и пишите.