Землетрясение произошло в 300 км от Барнаула

Подземный толчок магнитудой 2,8 зафиксировали в 108 км к юго-востоку от Горно-Алтайска 2 апреля рано утром. Это чуть более 300 км от Барнаула по прямой.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, толчки произошли в 3:54 по барнаульскому времени. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,1 балла.
Как отмечают специалисты, землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе более 15 лет и связан, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования.
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