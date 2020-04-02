Роспотребнадзор рекомендовал не запасаться продуктами во время пандемии COVID-19

Роспотребнадзор не рекомендует запасаться продовольствием впрок в период пандемии коронавируса, информирует пресс-служба ведомства.
"Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания. В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью", – объяснили свою позицию в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также дали подробные рекомендации по выбору продуктов в магазине или при доставке на дом. Так, сначала лучше выбирать продукты, которые можно хранить при комнатной температуре, а скоропортящиеся товары из морозильных камер стоит класть в корзину в последнюю очередь.
При доставке продуктов на дом стоит помыть руки перед тем, как открывать пакеты, а также проверять внешний вид продуктов. Нужно обращать внимание не только на срок годности и состояние упаковки, но и помнить, что скоропортящиеся продукты должны доставлять в специальном термопакете.
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