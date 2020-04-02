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С первым апреля. Машину барнаульца разрисовали краской

, ИА "Амител"
На замечания прохожих юмористы отвечали, что это их автомобиль
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Злоумышленники разрисовали машину барнаульца оранжевой краской в честь Всемирного дня смеха, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, произошло это 1 апреля около 16:30 во дворе дома по адресу ул. Шумакова, 37. 

"На замечание прохожих они кричали, что это их автомобиль, а после того как дорисовали, скрылись. Я ради интереса попыталась оттереть краску, но она даже не размазалась. Автомобиль до сих пор стоит на том же месте. Может это такая первоапрельская шутка?" – рассказали в сообществе.

На кадрах видно, что злоумышленники оставили надпись с извинениями, а также написали "COVID-19" на заднем стекле. Как отметили комментаторы сообщества, "самоизолянты начали с ума сходить".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

2.04.2020 10:40
- гость -

Ого.

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