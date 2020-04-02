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Стало известно, где в Барнауле установят новые дорожные камеры

, ИА "Амител"
Город пополнится шестью новыми комплексами видеофиксации
Фото: vkirove.ru

Фото: vkirove.ru

Ближайшим летом в Барнауле начнется монтаж шести новых камер фиксации нарушений ПДД. На это планируют потратить около 35 миллионов рублей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-центр мэрии.   

Комплексы фото- и видеофиксации появятся в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках дорог Барнаула:

  • перекресток пр. Красноармейского и ул. Партизанской (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
  • перекресток пр. Калинина и ул. Ткацкой (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия, превышение установленной скорости движения);
  • пр. Ленина, напротив дома № 187 (превышение установленной скорости движения);
  • перекресток ул. 50 лет СССР и ул. Георгиева (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
  • ул. Юрина, напротив дома № 204в (превышение установленной скорости движения);
  • ул. Солнечная Поляна, в районе дома № 17 (превышение установленной скорости движения).
     

Добавим, что в 2019 году благодаря работе камер в Барнауле выявили около 500 тысяч нарушений ПДД. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.04.2020 10:34
Jon

И опять появятся незаконные знаки снижающие скорость?

2.04.2020 10:34
- гость -

Да повесьте уже каждому жителю по регистратору и штрафуйте его ежедневно за всё что угодно

2.04.2020 10:39
- гость -

Камеры нужны.

2.04.2020 10:40
CALIBR

"в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги",

Какое имеет отношение к "рамкам" ?
Строить качественное дорожное покрытие - согласен, развязки , многополосность, светофоры , правильные пешеходные переходы ,как фактор безопасности - да.
А навешать камеры , приносящие доход в местный бюджет и карманы частных владельцев - никоим образом не относится к заявленной программе , под прикрытием которой создаётся видимость борьбы за безопасность .

2.04.2020 10:44
Михаил

500 тыс. нарушений за 2019 год... если умножить на минимальный штраф 500 руб., до "доходность" камер составила 250 млн. руб.! Отличный бизнес, внекризисный!!

2.04.2020 10:57
- гость -


2.04.2020 10:44
Михаил
Так вот и развивают этот бизнес! На Малахова в районе ул. Чудненко, ГИБДД "учудило" установив камеру и ограничение скорости 40 км! Для чего там такое ограничение? Начальник ГИБДД отчетность по штрафам повышает!

2.04.2020 11:00
Алиса

Видеокамеры нужны. Чем больше камер, тем больше порядка на дорогах. Только бы не забывали устанавливать знаки, что данный перекресток находится под видеофиксацией. Строителей-Социалистический камера "штрафует" уже больше года, а знака о камере нет.

2.04.2020 11:10
Пионер

Михаил
Так вот и развивают этот бизнес! На Малахова в районе ул. Чудненко, ГИБДД "учудило" установив камеру и ограничение скорости 40 км! Для чего там такое ограничение? Начальник ГИБДД отчетность по штрафам повышает!

Чтобы в клумбу около ярче не въезжали, а пешеходы спокойно могли дорогу переходить, не задумываясь - а вот этот петух, жмущий 100 успеет остановиться или нет.

2.04.2020 11:34
@@

11:00 Алиса @Видеокамеры нужны. Чем больше камер, тем больше порядка@

То есть, в местах, где камеры не установлены, водители ездят не по правилам и как попало? И как это они ездили не сталкиваясь, не убив друг друга, когда камер вообще не было?

2.04.2020 11:39
- гость -


2.04.2020 11:10
Пионер
В клумбу въезжают не те кто 60 км/час едут, а более 100. Камера установлена - для нормальных водителей не проблема, но зачем скорость до 40 снижать???

2.04.2020 11:42
- гость -

Лично мне все равно, хоть весь город камерами обвешайте, но для чего занижать скорость перед ними? Пока нет камеры, скорость 60, все нормально ездили и аварий нет, как только ставят на каком-нибудь участке камеру, сразу занижают скорость! После этого власти будут говорить, что камеры не для увеличения собираемости штрафов!

2.04.2020 12:10
Алиса


2.04.2020 11:34
@@

Там где камеры не установлены, ездят по "понятиям", а там где установлены по "предписанными" ими правилами. А убиваются и с камерами и без них Все от "прокладки" между сиденьем и рулем зависит.

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