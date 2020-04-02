Стало известно, где в Барнауле установят новые дорожные камеры

Ближайшим летом в Барнауле начнется монтаж шести новых камер фиксации нарушений ПДД. На это планируют потратить около 35 миллионов рублей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает пресс-центр мэрии.
Комплексы фото- и видеофиксации появятся в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках дорог Барнаула:
- перекресток пр. Красноармейского и ул. Партизанской (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
- перекресток пр. Калинина и ул. Ткацкой (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия, превышение установленной скорости движения);
- пр. Ленина, напротив дома № 187 (превышение установленной скорости движения);
- перекресток ул. 50 лет СССР и ул. Георгиева (проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линия);
- ул. Юрина, напротив дома № 204в (превышение установленной скорости движения);
- ул. Солнечная Поляна, в районе дома № 17 (превышение установленной скорости движения).
Добавим, что в 2019 году благодаря работе камер в Барнауле выявили около 500 тысяч нарушений ПДД.
Комментарии
И опять появятся незаконные знаки снижающие скорость?
Да повесьте уже каждому жителю по регистратору и штрафуйте его ежедневно за всё что угодно
Камеры нужны.
"в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги",
Какое имеет отношение к "рамкам" ?
Строить качественное дорожное покрытие - согласен, развязки , многополосность, светофоры , правильные пешеходные переходы ,как фактор безопасности - да.
А навешать камеры , приносящие доход в местный бюджет и карманы частных владельцев - никоим образом не относится к заявленной программе , под прикрытием которой создаётся видимость борьбы за безопасность .
500 тыс. нарушений за 2019 год... если умножить на минимальный штраф 500 руб., до "доходность" камер составила 250 млн. руб.! Отличный бизнес, внекризисный!!
2.04.2020 10:44
Михаил
Так вот и развивают этот бизнес! На Малахова в районе ул. Чудненко, ГИБДД "учудило" установив камеру и ограничение скорости 40 км! Для чего там такое ограничение? Начальник ГИБДД отчетность по штрафам повышает!
Видеокамеры нужны. Чем больше камер, тем больше порядка на дорогах. Только бы не забывали устанавливать знаки, что данный перекресток находится под видеофиксацией. Строителей-Социалистический камера "штрафует" уже больше года, а знака о камере нет.
Михаил
Так вот и развивают этот бизнес! На Малахова в районе ул. Чудненко, ГИБДД "учудило" установив камеру и ограничение скорости 40 км! Для чего там такое ограничение? Начальник ГИБДД отчетность по штрафам повышает!
Чтобы в клумбу около ярче не въезжали, а пешеходы спокойно могли дорогу переходить, не задумываясь - а вот этот петух, жмущий 100 успеет остановиться или нет.
11:00 Алиса @Видеокамеры нужны. Чем больше камер, тем больше порядка@
То есть, в местах, где камеры не установлены, водители ездят не по правилам и как попало? И как это они ездили не сталкиваясь, не убив друг друга, когда камер вообще не было?
2.04.2020 11:10
Пионер
В клумбу въезжают не те кто 60 км/час едут, а более 100. Камера установлена - для нормальных водителей не проблема, но зачем скорость до 40 снижать???
Лично мне все равно, хоть весь город камерами обвешайте, но для чего занижать скорость перед ними? Пока нет камеры, скорость 60, все нормально ездили и аварий нет, как только ставят на каком-нибудь участке камеру, сразу занижают скорость! После этого власти будут говорить, что камеры не для увеличения собираемости штрафов!
2.04.2020 11:34
@@
Там где камеры не установлены, ездят по "понятиям", а там где установлены по "предписанными" ими правилами. А убиваются и с камерами и без них Все от "прокладки" между сиденьем и рулем зависит.