Четверг, 2 Апрель, 13:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
15°

2777 +0
Обь
134см -3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Укус ценою в четверть миллиона. Житель Алтайского края заплатит за злую собаку

, ИА "Амител"
Пес откусил женщине часть пальца
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае собака искусала женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Установлено, что сосед женщины держал крупную собаку без привязи, на открытой территории и без необходимых знаков предупреждения. Женщина зашла на участок, и животное напало на нее. В итоге гостья получила различные раны: собака содрала часть кожи на голове соседки, также врачам пришлось ампутировать потерпевшей фалангу пальца.

Суд обязал владельца собаки выплатить женщине 250 тысяч рублей компенсации. Мужчина попытался обжаловать решение, ссылаясь на то, что соседка без спроса проникла на его участок и сама спровоцировала животное, однако суд оставил первоначальное решение без изменений.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.04.2020 11:51
- гость -

По делам.

2.04.2020 11:59
- гость -

По делам собака откусила соседке плаец (жаль не руку). Если бы это была не соседка (которая конечно же отлично знала о собаке), а любой другой, тогда я согласен на 146% с таким решением суда. Называется: Сама дура

2.04.2020 13:20
- гость -

В следующий раз песик откусит твою муду, интересно во сколько агрегат оценят?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
13:35
Празднование Дня Победы в Алтайском крае вряд ли будет полномасштабным 0
13:22
Алтайские власти не планируют закрывать границы региона 2
13:19
СМИ: неделя с 6 по 12 апреля в России тоже может стать нерабочей 3
13:06
Барнаулец расстрелял собутыльника из травматического пистолета 4
12:57
Власти объяснили, когда скажут, как Алтай будет жить и работать после 5 апреля 7
12:40
#FollowMeToHome. В интернете повторяют знаменитый проект в домашних условиях 0
12:27
Власти Алтайского края не собираются внедрять слежку за "самоизолировавшимися" 7
12:15
Изоляция не помеха. Машина вылетела на трамвайные пути в Барнауле 0
12:11
Улицы Барнаула будут дезинфицировать от коронавируса 13
12:00
В Алтайском крае теперь можно штрафовать на 30 тысяч за нарушение самоизоляции 28
11:55
Более 1200 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина 2
11:45
Без бумажки – ты букашка. Какие документы нужно взять с собой, выходя из самоизоляции 17
11:29
Укус ценою в четверть миллиона. Житель Алтайского края заплатит за злую собаку 3
11:26
Уже четыре человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 44
11:15
Новый номер для нуждающихся в помощи при COVID-19 заработал на Алтае 0
11:04
Аэропорт Барнаула работает в штатном режиме, несмотря на сокращение числа авиарейсов 3
10:47
Эксперт предупредил россиян о двойном инфицировании гриппом и коронавирусом 2
10:30
Стало известно, где в Барнауле установят новые дорожные камеры 12
10:17
С первым апреля. Машину барнаульца разрисовали краской 1
10:03
Бухгалтерия онлайн: Россельхозбанк представил новый сервис для бизнеса 0
09:48
Роспотребнадзор рекомендовал не запасаться продуктами во время пандемии COVID-19 5
09:37
"Я прошу: сидите, пожалуйста, дома". Как в Италии и Испании переживают COVID-19 40
09:25
Землетрясение произошло в 300 км от Барнаула 2
09:15
Обеззараживающая воздух "Ласточка" будет курсировать между Барнаулом и Новосибирском 5
09:01
"Верьте в чудеса": жительница Новокузнецка выиграла машину 7
08:47
Расходы россиян на ЖКХ могут вырасти на треть 21
08:31
Екатерина Диденко заявила, что погибшим на ее дне рождения "просто не повезло" 17
08:17
Ничего критичного. Девелоперы Барнаула заморозили стройки, но проблемы в этом не видят 1
08:03
Импортозамещение в деле. Новую буровую установку разработали в Алтайском крае 0
07:48
Диетолог рассказала, как сохранить свое здоровье во время карантина 1
07:33
Стоп-кадр. Человек-невидимка в пустом городе 5
07:21
Поднимают на тех, кто поднимает. Барнаул – лидер по росту цен на штанги и гантели 1
07:05
Россияне рассказали о планах на майские праздники 4
06:49
Любовь, смерть и коронавирус. Влюбленные пары во время пандемии 0
06:32
Как получить пенсию алтайским пенсионерам в режиме самоизоляции 1
06:17
Главу Барнаула включили в список мэров-"хорошистов" 15
06:04
Тепло, но ветрено. В Алтайском крае воздух прогреется до +18°C 0
23:58
Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина 27
23:09
Роспотребнадзор выступил за вторую нерабочую неделю в России 20
22:36
Авиарейсы в отдаленные районы стартовали в Горном Алтае 3
22:04
В центре Барнаула построят новый квартал с бассейном и офисными зданиями 4
21:35
Россия зарезервировала 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом 7
21:07
Жительниц Барнаула заманивают в виртуальную секс-индустрию 4
20:34
Ученые нашли дешевый способ уничтожить коронавирус 20
20:04
Свыше 500 предприятий общепита закрыли на карантин в Алтайском крае 2
19:34
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День третий 5
19:08
В Барнауле накажут водителя, который сбил старушку и увез домой 0
18:48
Стоп-кадр. Когда самоизоляция прогулке не помеха 2
18:22
Только экстренная помощь. В Алтайском крае частные клиники закрывают на карантин 2
18:05
Госдума приняла закон о кредитных каникулах 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.