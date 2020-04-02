Укус ценою в четверть миллиона. Житель Алтайского края заплатит за злую собаку

В Алтайском крае собака искусала женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Установлено, что сосед женщины держал крупную собаку без привязи, на открытой территории и без необходимых знаков предупреждения. Женщина зашла на участок, и животное напало на нее. В итоге гостья получила различные раны: собака содрала часть кожи на голове соседки, также врачам пришлось ампутировать потерпевшей фалангу пальца.
Суд обязал владельца собаки выплатить женщине 250 тысяч рублей компенсации. Мужчина попытался обжаловать решение, ссылаясь на то, что соседка без спроса проникла на его участок и сама спровоцировала животное, однако суд оставил первоначальное решение без изменений.
Комментарии
По делам.
По делам собака откусила соседке плаец (жаль не руку). Если бы это была не соседка (которая конечно же отлично знала о собаке), а любой другой, тогда я согласен на 146% с таким решением суда. Называется: Сама дура
В следующий раз песик откусит твою муду, интересно во сколько агрегат оценят?