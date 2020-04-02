Аэропорт Барнаула работает в штатном режиме, несмотря на сокращение числа авиарейсов

Авиакомпании, выполняющие рейсы из Барнаула в Москву, резко сократили количество полетов. Виной тому – падение пассажиропотока. Как сообщили amic.ru в барнаульском аэропорту, например, накануне, 1 апреля, рейсом в Домодедово улетели лишь 33 человека, в Шереметьево и вовсе 20.
Известно, что авиакомпания S7 отменила полеты в столицу на 2, 7, 9, 10, 14 и 16 апреля. "Уральские авиалинии" отказались от рейсов на 3, 5, 7, 8, 10, 12 и 14 апреля.
Ранее amic.ru сообщал, что авиакомпания "КрасАвиа" отменила рейсы по маршруту Красноярск – Барнаул – Красноярск. Полеты были запланированы на 11, 14, 18 и 25 апреля.
Несмотря на отмену некоторых рейсов, в аэропорту Барнаула подчеркивают, что воздушная гавань работает в штатном режиме.
Комментарии
т.е. нам будут привозить вирус из Москвы, а мы будем по домам сидеть и от этих "туристов" прятаться?
Штатный режим - хорошо , недополучение прибыли - плохо.
Пассажиропоток в российских аэропортах сократился в марте на 75% в годовом выражении, сообщает Международная ассоциация аэропортов (МАА).
"За минувшие сутки пассажиропоток в крупнейших российских аэропортах просел еще на 5%", — отмечает МАА. Статистика по пассажиропотоку отражает ситуацию в 32 аэропортах России, в том числе в трех столичных — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".
1 апреля.
* грядут сокращения и оптимизация.
Об отмене авиасообщения с Москвой речи не идет
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Аэропорт , как представитель услуги,не в праве решать вопрос об отмене авиасообщений.
Авиакомпании - первично и Правительство ,если откажется субсидировать убытки - вторично.