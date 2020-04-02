Новый номер для нуждающихся в помощи при COVID-19 заработал на Алтае

В Алтайском крае у единого волонтерского штаба помощи пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса появился дополнительный номер для обращений: 8 800 700 51 22. Он запущен, чтобы получить возможность принимать больше заявок, сообщает сайт реготделения "Единой России".
Новый номер запустили на базе Алтайского регионального отделения ЕР, так как на прежний стало поступать большое количество звонков, из-за чего возникли сложности с их обработкой.
После этого штаб, работающий в Алтайском крае в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, принял решение не только запустить еще один номер, но и добавить волонтеров для приема заявок. При этом старый номер – 8 800 200 34 11 – продолжает действовать.
Напомним, волонтеры оказывают помощь в приобретении продуктов, медикаментов, которые продаются без рецепта, и товаров первой необходимости маломобильным гражданам, а также пожилым людям старше 65 лет, находящимся в режиме самоизоляции. Покупка всего необходимого происходит за счет средств самих жителей.
Волонтерский штаб помощи пожилым и маломобильным людям во время распространения коронавируса открыт в Алтайском крае 26 марта. Он работает в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Организаторы – Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Общероссийский народный фронт в Алтайском крае, Алтайский центр развития добровольчества, Волонтеры Победы, Волонтеры-медики, партия "Единая Россия", Алтайский государственный медицинский университет. В Алтайском крае в процесс включена и "Молодая Гвардия Единой России".
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