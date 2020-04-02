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В Алтайском крае теперь можно штрафовать на 30 тысяч за нарушение самоизоляции

, ИА "Амител"
Но задачи применять наказание у властей нет
Фото: dw.com

Фото: dw.com

Указ президента Владимира Путина о возможности введения режима ЧС из-за инфекционных заболеваний, подписанный накануне, позволяет применять статью КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Об этом сегодня, 2 апреля, рассказал вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь. Статья вводит ответственность за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, который сейчас действует в Алтайском крае. За это предусмотрено следующее наказание:

– для физлиц штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей;

– для должностных лиц штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

– для ИП штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

– для юрлиц штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Согласно распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Обязательным он является для жителей старше 65 лет. По словам Снесаря, разница в понятиях "запрет" и "ограничение" – небольшая.

"Если буквально читать указ губернатора – обязать граждан в возрасте соблюдать режим самоизоляции. Это обязательная мера – находиться дома. Чтобы применять к ним наказание – ни у кого такой задачи нет. И никто не собирается эксплуатировать эту позицию. Нужно рассчитывать на себя, свою дисциплину и свое самосознание", – подчеркнул Снесарь. 

По словам вице-губернатора, принятие указа существенно повлияло на обстановку в регионе. Так, транспортный трафик в Барнауле сократился на 70%, улицы пусты. Все это говорит о достаточной самосознательности местных жителей, считает Снесарь.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в регионе официально насчитывается четверо зараженных коронавирусом. Сегодня, 2 апреля, подтвердилось заболевание у женщины, которая накануне родила ребенка в одном из роддомов Барнаула. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.04.2020 12:05
Бапппка

Ну всё. Нас, болезных, отлавливать начнут! С каждой по 30 тыс - хороший навар для исполнителей. Хотя что с нас взять, кроме анализов, да и те с глИстами

2.04.2020 12:11
гость

"Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"

Да, слова "или угрозе ее возникновения" хитро придуманы, можно использовать ограничение конституционных прав граждан, не вводя режим ЧС! Всегда знал, что у нас очень хитрая власть

2.04.2020 12:13
месный

Возможность передвигаться внутри страны это одно из основополагающих прав и свобод по конституции. Ограничить это может черезвычайное положение которое объявляет президент и государство должно нести за последствия ответственность. Где объявление президентом черезвычайного положения? Больше никто не вправе его объявить и ограничить тем самым передвижение граждан находящихся на законнах основаниях там где они находятся?! Чё за бред опять нарушающий конституцию основной закон России?


Ну и на последок - это же самоизоляция, тоесть я если хочу то сам изолируюсь , а если не хочу то не изолируюсь. Ну раз сам. А вот кто сам не заизолировался онже ничё получается не нарушил так-то. А вот если режим черезвычайного положения и карантин объявляется президентом то тогда вступают в силу другие правила которые и объявляются, там уже никакх сам.. не будет. А пока сам.. ну вот и всё сам и никто ничё тебе не должен и не обязан и сам себе проблемы создаёшь - сам решаешь, а если создаёшь и не знаешь как решать то ты сам знаешь кто.

2.04.2020 12:14
гость

Статья вводит ответственность за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности

У нас введен режим повышенной готовности? Каким документом, на какой территории? В опубликованных документах нет слов "ввести режим повышенной готовности на территории Алтайского края" или я что-то упустил?

2.04.2020 12:14
гость

Кстати да! Возможно ли штрафовать здорового человека, неспособного кого-то заразить?
За что?
А если у него выявят иммунитет к этому заболеванию тоже штрафовать?

2.04.2020 12:17
гость

Режим самоизоляции и режим повышенной готовности это сильно разные режимы, второй предусмотрен законом о ЧС, а что такое первый и каким законом он предусмотрен?

2.04.2020 12:18
гость

В Алтайском крае теперь можно штрафовать на 30 тысяч за нарушение самоизоляции

Можно штрафовать за нарушение режима повышенной готовности, не надо закон перевирать

2.04.2020 12:18
гость

Всё понятно, экспертизы, все дела. Всеобщая неспособность грамотно составлять протоколы и т.д. и т.п.
Короче, глупость законов компенсируется.....

2.04.2020 12:19
- гость -

По словам Снесаря, разница в понятиях "запрет" и "ограничение" – небольшая.

Еще один лингвист в летах объявился - тоже мания величия?!

2.04.2020 12:23
гость

А Снесарь вопрос с масками порешать не может? Или это ему уже сложно? Штрафы по тридцатке со здоровых людей стричь проще?

2.04.2020 12:25
гость

гость 12:19
Да нет, просто видимо юристы в этой стране никогда не останутся без работы. Они создают работу друг на друга на пустом месте.

2.04.2020 12:27
- гость -

А как будут самоизолянты продуктами питания обеспечиваться, этот вопрос почему замалчивается?!

2.04.2020 12:30
гость

Они бы лучше из аэропорта туристов по домам не распускали, чем за здоровыми людьми, которые никуда не летали по магазинам гоняться. Все через не то место делают

2.04.2020 12:31
- гость -

Короче из москвы сифозные сюда летают, а вы тут сидите по домам, а если что то накажем рублем?

2.04.2020 12:33
Майк

Клоуны. Как введёте режим чс, тогда и будете применять свой коап

2.04.2020 12:36
!

да с какого перепугу штрафовать, режима ЧС никто не вводил,

2.04.2020 12:37
- гость -

12:27
- гость -
А как будут самоизолянты продуктами питания обеспечиваться, этот вопрос почему замалчивается?!
-----
Успокойтесь, просто никто из братвы не знает как действовать в такой ситуации. Максимум могут хайпануть на помощи макаронникам и пиндосам. Всё!

2.04.2020 12:38
негость

эти деятели чсв свое решили потешить. смотрите мы ввели штрафы, из дома без паспорта никуда, самоизоляция и карантин - одно и тоже

2.04.2020 12:42
- гость -

"Сидите дома, мойте руки, масок нет"
Неубедительны эти заклинания властей всех мастей, когда у граждан исчезают источники существования.

2.04.2020 12:44
- гость -

Очень рекомендую посмотреть последнее выступление А. Г. Лукашенко.

2.04.2020 12:48
Гы

А за сообщения о нарушениях соседей поощрять будут?

2.04.2020 12:49
Лёха

гость 12:44
Лукашенко в презики?

Нет, я извиняюсь, но ведь не я придумал такое сочетание с известным активирусным препаратом? Это народная мудрость. самоизоляция от народа называется.
Я! А народ - никто. Полномочий то у него нет.

2.04.2020 12:55
ПАРТИЗАН

поэтому так и живем... у власти безграмотные и наглые

2.04.2020 13:00
- гость -

Все цивилизованные страны направляют громадные деньги (США 2 трл!!!) на борьбу с коронавирусом, а что делают эти безумцы - денег не выделяют масок нет, но вводят штрафы для людей старше 65 лет, которые даже потенциальными носителями вируса не являются!

2.04.2020 13:06
Лёха

Вот именно! Уже даже безо всяких масок. А полномочий всё равно нет.

2.04.2020 13:10
гость

США не 2, а уже 6 триллионов долларов и не выделили, а напечатали. С рублями так не прокатит

2.04.2020 13:33
- гость -

Статья 127. Незаконное лишение свободы 1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, — наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Объективная сторона незаконного лишения свободы выражается в ограничении человека свободы передвижения в пространстве и времени, удержании его в определенном месте путем запирания, связывания или под угрозой применения насилия к нему или другому человеку.
-------------------
Подавать в суд на Томенко по 127 статье. На полицию можно подать?

2.04.2020 13:35
- гость -

13:10
гость
США не 2, а уже 6 триллионов долларов и не выделили, а напечатали. С рублями так не прокатит
---
Правильно, потому что рубль - не деньги. Рубль - это фантик уровня мексиканского песо.

2.04.2020 13:44
- гость -

2.04.2020 13:35
- гость -
Зря вы так с рублем фантик-шмантик.А через минуту возьмете эти песо и побежите в монопольку за чемергесом,и о чудо!Его вам продадут!А предьявите к оплате типа "деньги" (зелень резаную),вас в лучшем случае пошлют в ....обменник.((

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