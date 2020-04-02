Барнаулец расстрелял собутыльника из травматического пистолета

На Павловском тракте пьяный мужчина выстрелил в собутыльника из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Видео с места конфликта ранее появилось в паблике "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
По словам полицейских, в ночь на 2 апреля в полицию поступил звонок от одной из жительниц дома на Павловском тракте, 267, с сообщением о драке и стрельбе. По предварительной информации, двое мужчин, распивая спиртное, поссорились и начали драку.
В ходе конфликта один из них начал бить визави стеклянной кружкой по голове, а второй в ответ открыл стрельбу из травматического пистолета и попал пулей в спину оппонента.
На данный момент оба дебошира госпитализированы. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Лечение за их счёт.
Как сообщил один из участников диспута поначалу все было нормально, драка началась после слов второго джентльмена " Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна".
Не было бы пистолета-не было бы выпивки.
и попал пулей в спину оппонента
Это плохо, что в спину. На самооборону не тянет. Может сесть