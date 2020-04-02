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Изоляция не помеха. Машина вылетела на трамвайные пути в Барнауле

, ИА "Амител"
Движение трамваев временно парализовано
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Легковая машина вылетела на трамвайные пути в Барнауле. Об этом сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Уточняется, что инцидент произошел утром в четверг, 2 апреля, на улице Попова в районе остановки "Цветочная". По словам очевидцев, в результате ДТП было парализовано движение трамваев, двигавшихся в сторону Павловского тракта.

На опубликованных фото видно, что автомобиль встал ровно посреди путей. На место ДТП прибыли полицейские. 

"Даже когда все дома сидят, полупустые улицы, по многим дорогам можно ходить как по Арбату, все равно нашелся водятел, который перекрыл трамваям дорогу", – возмутился один из горожан в комментариях в заметке.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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