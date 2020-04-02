Без бумажки – ты букашка. Какие документы нужно взять с собой, выходя из самоизоляции

С 31 марта жители Алтайского края перешли на режим самоизоляции. О том, какие документы нужно иметь при себе на улице, на пресс-конференции рассказал зампред краевого правительства Виталий Снесарь.
Если вам нужно выйти в магазин или аптеку, то достаточно иметь при себе паспорт. На данный момент никаких дополнительных справок жителям региона не выдают, поскольку не видят в этом необходимости.
Работники предприятий непрерывного действия должны иметь читаемый пропуск на работу или справку, которая выдается работодателем.
В случае если вы будете находиться на улице без документов, на вас могут составить протокол об административном правонарушении, который направят в Роспотребнадзор. Физических лиц за подобное правонарушение будут наказывать штрафом до 30 тысяч рублей.
На данный момент в Алтайском крае под наблюдением находятся свыше трех тысяч человек. Заражено четыре человека, врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.
Комментарии
В случае если вы будете находиться на улице без документов, на вас могут составить протокол об административном правонарушении, который направят в Роспотребнадзор
По ст. 6.3. влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей. Который вступает в силу после 10 дневного срока на обжалование. Которое невозможно из-за того что суд не работает. Который надо будет оплатить в течении 60 дней, когда будет уже или пофиг или радостно оплачивать, что все закончилось хорошо
если вы будете находиться на улице без документов, на вас могут составить протокол об административном правонарушении
У составителей протокола могут возникнуть проблемы, если окажется, что человек без документов находится в 100 метрах от своего дома, так как нет такого административного правонарушения - выход из дома без документов. А ст. 6.3. здесь не подходит, он не нарушил карантин, пошел в ближайший магазин
А мусор тоже с паспортом выносить?
у меня кооперативный погреб ~ в трех остановках, транспорт в ту сторону не едет. картошка нужна, че делать-то? нельзя идтить?
А чо в статье нет ни одной ссылки на законный акт?
Эта братва просто глумится над населением - провоцируя произвол полицаев! А если мне нужно в магазин который в 3 км и еду на машине?!
Вообще, конечно, лучше бы масками в аптеках озаботились. Это не бумажки писать, тут подумать надо, как их сшить
Чтото вот все эти требования както канают на черезвычайное положение которое президент не объявлял! Походу чьито хотелки сильно превышают его полномочия!!!!!
Ни при каком чс неможет быть полного запрета на передвижения за просто так вот только при ЧП. Ктото сильно хочет создать много проблем всем а сам уйти от какой либо ответственности!
2.04.2020 12:22
месный
И при ЧС могут и при угрозе ЧС могут. При введении режима повышенной готовности могут ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения ЧС. Только я пока не увидел правового акта, вводящего режим повышенной готовности на территории Алтайского края. Какой то режим самоизоляции, под которым они очевидно подразумевают
Редакция, хватит вводить читателей в заблуждение!!! Указанные в статье штрафы предусмотрены за нарушение медицинского карантина для инфицированных и контактировавших. За выход из дома при свмоизоляцию - максимум "несоблюдение требования представителя органов власти"!
Какие документы нужно взять с собой, выходя из самоизоляции
Это теперь квартиры наши так называются... Приехали!
А я придумала. Теперь из дома в магазин буду ходить с пакетом мусора.
Шарик .... ходить с "хозяином" на прогулки...
Хотя на этом можно и подзаработать ))
2.04.2020 12:45
гость
Конституционные права гражданина может тока президент ограничить введя ЧП а не какойто хрен с горы!
Гражданин РФ обязан иметь паспорт с 14 летнего возраста, а постоянно носить его не обязан, к тому же для проверки документов и установления личности нужны законные основания.
Месный, ты не задолбался на каждую новость одно и тоже каркать? Знаток конституции!!! Иди улицы подметай, скоро субботник, сделай город чище!
2.04.2020 13:29
гость
Он правильно говорит! Вы наверное из тех чиновников, которые наплевали на статьи Конституции и не желаете, что бы люди знали законы?