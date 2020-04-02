Более 1200 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

Сотрудники полиции привлекли к ответственности 1250 человек, прибывших в Россию из-за рубежа и нарушивших карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Акцент делается на розыск лиц, прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора. К ним принимаются установленные законодательством меры ответственности. По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями", – рассказали в ведомстве.
Согласно административному кодексу, нарушителям назначены штрафы.
Комментарии
По стране? И всего-то? Или это по городу?
А полиции больше заняться нечем? Жуликов ловить они не умеют?
Статья 127. Незаконное лишение свободы 1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, — наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Объективная сторона незаконного лишения свободы выражается в ограничении человека свободы передвижения в пространстве и времени, удержании его в определенном месте путем запирания, связывания или под угрозой применения насилия к нему или другому человеку.