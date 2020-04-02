Зампредседателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, отвечая на вопрос amic.ru, заявил, что власти региона не собираются внедрять по примеру Москвы и Татарстана систему слежения за гражданами, находящимися на самоизоляции. Для этого нет необходимости, кроме того, технически сложно осуществимо.
2 апреля в рамках пресс-конференции Виталий Снесарь прокомментировал применение указа губернатора о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Документ был подписан 31 марта.
Во всех российских регионах приняты аналогичные документы, но кто-то пошел еще дальше. Так, власти Москвы и Татарстана решили выяснить, как граждане соблюдают режим самоизоляции при помощи мобильных приложений и специальных QR-кодов.
Виталий Снесарь рассказал, что не видит необходимости в таком решении, данная мера является избыточной.
"Готовы ли мы принять такое решение принципиально и готовы ли технически? Такой необходимости не испытываем. Пока это избыточная мера для Алтайского края. С технической точки зрения это тоже будет сложно сделать. И если мы такую систему запустим, она окажется неэффективной", – резюмировал спикер.
Комментарии
Ага. Не собираются... а штрафы со старух как собирать? Прямо по анекдоту же: "-Ты что ж за копейку бабушку убил?!!!! - Не скажите-не скажите! Десять бабушек у уже рубль!".
А за сообщения о нарушениях соседей поощрять будут?
Власти Алтайского края не собираются внедрять слежку за "самоизолировавшимися"
Они лучше со здоровых штрафы собирать будут. Это же выгодней
Объясните ,где и когда смогла заразиться беременная женщина? Очень сильно сомневаюсь ,что за неделю до родов она ходила за покупками по магазину.
Вирусы и весной, осенью и в зимние отепели. Все зависит от иммунитета граждан. Масок нет, а препаратов тем. Температура это не факт короны.
За всеми и не надо следить, это нарушение всех норм конституции, хотя вот на её власти то и начхать. Следить надо только за теми, кто контактировал, кто прилетел, кто несет потенциальную опасность по заражению и не выполняет норм самоизоляции...
Следить надо только за теми, кто контактировал, кто прилетел
Вот об этом и речь, власти не планируют следить за теми, кто прилетел, это сложно технически. Проще в магазине поймать любого и выписать ему 30 тысяч. Это и проще технически и выгодней
С технической точки зрения это тоже будет сложно сделать
Маски пошить тоже технически очень сложно. Тут надо высокие технологии в США покупать