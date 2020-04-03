Виновата природа. Застройщик объяснил, почему в барнаульском поселке пропала вода

Вода вернулась в барнаульский поселок Самоцветы. Два дня, 25 и 26 марта, жители 30 домов испытывали перебои, а потом пожаловались в редакцию amic.ru. Их волновало, что компания-застройщик не сообщает о сроках решения проблемы и ссылается на отсутствие запасов в скважине. В результате 28 марта воду дали. Но гарантировать, что ситуация не повторится, специалисты не могут, утверждая, что это не техническая ошибка, а природный "сбой". Об этом amic.ru рассказал руководитель компании-застройщика "Барнаулкапстрой" Сергей Шумов.

"После поступивших жалоб мы проверили работы насосов, другой техники, труб. Но оказалось, что проблема в другом: в подземном озере, расположенном под поселком, упал уровень воды. А именно из него вода подается в дома. Во время таяния снега уровень должен был вырасти, но он почему-то снизился, мы пока не знаем, из-за чего это произошло, но будем разбираться", – отметил он.

В случившемся нет вины "Барнаулкапстроя", водоканала или специалистов, которые проводили инженерно-геологические изыскания, уверен Шумов. По его словам, все работы по обеспечению поселка водой выполнены по утвержденным нормам. "Скважина пробурена по проекту, изыскания сделаны авторитетной компанией, проведена экспертиза этих изысканий. Что-то происходит с природой, и уровень то повышается, то понижается, то снова растет. Разобраться в такой проблеме за два дня невозможно, даже проектному институту нужно несколько месяцев, чтобы понять, почему происходят такие природные катаклизмы. Но мы обязательно будем решать проблему", – говорит Сергей Шумов.

Рады, но не очень

Жители поселка подтвердили ИА "Амител", что вода действительно вернулась в их дома, однако выразили недовольство ее качеством. "С 28 марта подачу возобновили. Но фильтрация воды отсутствует, в ней повышенное содержание железа, она желтого цвета. Мы ее не пьем, используем только чтобы мыться и для хозяйственных нужд. Уже два года обещают поставить очистку воды, но пока этот вопрос не сдвигается с точки", – отмечает барнаулец Алексей.

Застройщик уверяет, что систему фильтрации в поселке все-таки установят, такие планы у компании есть, однако конкретные сроки пока назвать не готовы.

Что известно про Самоцветы?

Строительство коттеджного поселка "Барнаулкапстрой" начал в 2015 году. Изначально микрорайон называли Радужный спутник, но после переименовали в Самоцветы. Общая площадь поселка – 20 га, на которых возведут свыше 200 частных домов. Сейчас микрорайон застроен на треть.