Улицы Барнаула будут дезинфицировать от коронавируса

Улицы и площади Барнаула в ближайшие дни начнут обрабатывать дезинфицирующими растворами. Об этом 2 апреля сообщил в рамках пресс-конференции (дистанционной) зампред Алтайского краевого правительства Виталий Снесарь. По его словам, финансы на закупку средств дезинфекции уже выделены и в ближайшее время службы приступят к обработке общегородских территорий.
"Городские службы будут поводить дезинфекцию площадей, остановок и прочих общественных территорий, где возможно массовое появление людей. Произойдет это со дня на день. Решения уже приняты. Как сообщил глава Барнаула, средства для закупки средств дезинфекции выделены", – рассказал Снесарь.
Что касается дезинфекции подъездов – это зона действия управляющих компаний, отметил зампред. И, соответственно, этот вопрос нужно прорабатывать с ними.
Напомним, на 2 апреля в Алтайском крае коронавирус подтвержден уже у четырех людей. Последней стала женщина, накануне родившая малыша в роддоме № 11. Состояние всех больных на данный момент удовлетворительное. Все они изолированы. Медицинские работники, которые контактировали с роженицей, также находятся на изоляции. Что касается больницы № 11, то она входит в число лечебных учреждений Барнаула, которые готовились принимать инфицированных пациентов.
Комментарии
Вне организма вирус живёт несколько часов всего. Это означает что за ночь всё что было - помрёт. Вопрос знатокам - зачем нужна дезинфекция улиц? Кому-то надо освоить бюджеты?
Сейчас многие студенты разъезжаются по селам. Как обрабатывают автобусы на междугородние рейсы, кто контролирует в крае этот процесс?
Хуже от этого точно не будет. Заразы кроме "короны" в городе полно. В своем подъезде еще позавчера провели дезинфекцию.
они бы лучше песок с дорог собрали...
А вот это в их стиле. Деньги на ветер, это завсегда, им это только давай.
вот смехота... деRьмище после зимы собрать и помыть дороги не могут, зато дезинфекцию будут проводить )))
Хоть бы просто улицы водой помыли..!
Подождем когда хлынет дождь и смоет все следы, пардон грязь!
Ай славно! Почём дез.средство закуплено? Или как с радиацией-стиральным порошком мыть будут,но наши клоуны отчитаются по цене как за святую воду.
Т.е. таки вертолеты ждать?)))
Кажется я даже знаю, какие улицы будут дезинфицировать.
По ящику крутят как в Москве машины поливают проезжую часть... ???
А самые опасные места - магазины, подъзды, ОТ - это всё сами, правда чем обрабатывать - нигде нету Самоизоляция, самообеспечение самоконтроль, самопожертвование...
А от окопавшихся властей только указявки о штрафах.
2.04.2020 12:36
Алиса
Хуже от этого точно не будет. Заразы кроме "короны" в городе полно. В своем подъезде еще позавчера провели дезинфекцию.
------------------
Вы сами или УК? У нас не то что дезинфекцию, подъезд в принципе не моют. Несколько еловых иголок с нового года у лифта валяются.
12:36 Алиса @В своем подъезде еще позавчера провели дезинфекцию.@
А почему сегодня не провели дезинфекцию? Кстати, чем проводите её?
Какой смысл улицу дезинфицировать? Солнце за пару часов этот вирус уничтожит. А вот подъезды, лифты, поручни и т.д. надо дезинфицировать.